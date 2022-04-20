دولت سیزدهم تامین سرپناه برای مردم را رویکرد اصلی خود می داند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیگدلو شامگاه سه شنبه در نشست مشترک با امام جمعه شهرستان مشگین شهر و مدیر کل بنیاد مسکن استان اردبیل اظهار کرد: تشکیل یک هزار و ۱۰۰ پرونده طرح نهضت ملی مسکن نشان از استقبال مردم از این طرح است که امیدواریم بنیاد مسکن با عمل به تعهدات خود در این زمینه انتظارات مردم و متقاضیان را برآورده کند.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۱۰۰ نفر متقاضی مسکن ملی ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه خود را واریز کرده اند، خاطرنشان کرد: قرار است در مدت چهار سال دولت سیزدهم این واحدهای مسکونی را احداث و تحویل متقاضیان دهد که عملیات اجرایی آنها شروع شده است.

سرپرست فرمانداری مشگین شهر گفت: بنیاد مسکن با پالایش متقاضیان نهایی سعی دارد تا به صورت مشارکتی با خود متقاضیان و یا به صورت خودمالکی این واحدها را احداث و تحویل دهد که ۴۰۰ میلیون تومان این منابع از طریق تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد.

بیگدلو افزود: طرح نهضت ملی مسکن در مشگین شهر با همراهی خود متقاضیان و پرداخت به موقع آورده آنها در کوتاه‌ترین زمان اجرایی شده تا افراد فاقد سرپناه به ویژه زوجین از این تسهیلات استفاده کنند.

وی از اختصاص اعتبارات مناسب از محل سفر رئیس جمهور به طرح‌های راهسازی در شهرستان‌ها خبر داد و بیان کرد: بیش از نیمی از اعتبارات سفر رئیس جمهور به طرح‌های بزرگراهی و بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی اختصاص یافته و در کنار آن بنیاد مسکن نیز طرح‌های هادی را اجرایی و عملیاتی می‌کند.