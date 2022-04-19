یورش صهیونیست ها به مسجدالاقصی نشانگر خصومت اسرائیل با اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: رژیم امارات و آل خلیفه و آل سعود تحت عنوان صلح و ثبات در منطقه با اسرائیل عادی سازی روابط انجام دادند.
عبدالملک الحوثی در سخنان خود به مناسبت شبهای رمضان افزود: رژیمهای سازشکار مشکلی در صرف نظر کردن از همه چیز در مقابل اسرائیل و آمریکا نمیبینند اما در مقابل دیگران وحشیگری میکنند. رژیمهای سازشکار خواهان صلح و ثبات برای امت نیستند بلکه فتنه انگیزی کرده و با پول و تبلیغات و نفوذ سیاسی به آن دامن میزنند. رژیمهای سازشکار در مقابل مخالفان اسرائیل از جمله یمن از خود تجاوزگری نشان میدهند.
وی تاکید کرد: رژیمهای سازشکار علیه مجاهدان در فلسطین از خود تجاوزگری نشان داده و در رسانههای خود آنها را به تروریسم متهم میکنند. رژیمهای امارات، بحرین و عربستان صلح را عنوانی برای مزدوری قرار دادهاند. یورش صهیونیستها به مسجدالاقصی و تجاوز به نمازگزاران نشانگر خصومت دشمن اسرائیلی با اسلام و مقدسات است.
رهبر انصارالله یمن درباره شهید صالح الصماد رئیس سابق شورای عالی سیاسی یمن هم گفت: شهید صماد از روی مسئولیت و فداکاری عمل کرد نه اینکه برای خود حساب مالی یا دستاورد و غنایم شخصی جمع کند. شهید صماد در راه فداکاری و بخشندگی و دفاع از کرامت ملت و مقابله با دشمنان آنها گام برداشت و در راه این ارزشها تا زمان شهادت ثابت قدم و وفادار بود.
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