۷ کیلومتر از جاده های خراسان شمالی به سیستم روشنایی تجهیز می شوند

جعفر شهامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال عملیات احداث روشنایی در محورهای رباط قره بیل، سنخواست و امین الله با ۸۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور تأمین افزایش ایمنی در جاده‌ها اجرا می‌شود.

وی افزود: ۸۵ کیلومتر از محورهای استان دارای سیستم روشنایی است.

شهامت بیان داشت: حادثه خیز بودن محور، شرایط جوی، تردد عابران پیاده و وسایل نقلیه، کاهش دید رانندگان در شب و شرایط فیزیکی محور از جمله مواردی است که برای احداث روشنایی مد نظر است.

مدیرکل راهداری خراسان شمالی چ طولانی‌ترین سیستم روشنایی در راه‌های ارتباطی خراسان شمالی را در گردنه‌های امین الله، اسدلی و جوزک دانست و گفت: احداث سیستم‌های روشنایی در محورها موجب دید آسان، تشخیص به موقع موانع و تسهیل دیدن علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی می‌شود.