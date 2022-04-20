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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۵۶

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی خبرداد؛

تحقق رشد ۸.۷ درصدی بخش کشاورزی با سرمایه‌گذاری ۲.۲ هزار میلیاردی

تحقق رشد ۸.۷ درصدی بخش کشاورزی با سرمایه‌گذاری ۲.۲ هزار میلیاردی

تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان‎شرقی حجم سرمایه‌گذاری کشاورزی در سال قبل را ۳.۵۹درصداعلام کردوگفت:تلاش می‌شود رشد ۸.۷ درصدی با سرمایه‌گذاری ۲.۲ هزار میلیاردتومانی محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرشکاران امروز در جلسه رشد اقتصادی بخش کشاورزی، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی استان در سال ۱۴۰۰ را رقم ۳.۷۵ درصد اعلام و اظهار کرد: فائق آمدن نظام سنتی به مدرن را علت اصلی ارزش افزوده پایین این بخش در استان می‌دانم.

وی حرکت استان به‌سمت کشاورزی مدرن و صنعتی، ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی با کاهش مصرف و هدررفت آب و اصلاح الگو و شیوه کشت و ایجاد و تکمیل زنجیره تولید، فرآوری و توزیع محصولات غذایی و کشاورزی را مهمترین جهت‌گیری‌های توسعه استان تا سال ۱۴۲۰ در بخش کشاورزی برشمرد.

فرشکاران بر لزوم تدوین و اجرای نظام بهره برداری مناسب از منابع در بخش کشاورزی در جهت راهبری تشکل‌های کشاورزی و تأمین به موقع نهاده‌های کشاورزی و ساماندهی محل، نامگذاری و توزیع محصولات تولیدی با کاهش حلقه‌های واسطه گری تاکید کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان‎شرقی همچنین از اهمیت افزایش فرآوری محصولات تولیدی و کاهش نسبی ضایعات تولیدات کشاورزی، افزایش ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی، توسعه تدریجی خدمات جنبی نظیر نگهداری، فرآوری و توزیع مکانیزه و صادرات بخش کشاورزی با تکمیل زنجیره تولید و توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی یاد کرد.

فرشکاران تصریح کرد: باید اعتبارات و تمام ظرفیت‌های استان را به شیوه‌ای هدفمند و جهت دار در بخش کشاورزی صرف کنیم تا منجر به ارتقا بهره وری در این بخش شود و بتوانیم قدم‌های مؤثری در تغییر رفتارها و دانش بنیانی این بخش داشته باشیم.

در این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به ارائه گزارشی از وضعیت کشاورزی استان پرداخت و گفت: بیشترین ارزش افزوده این بخش نه در زراعت بلکه در حوزه دام و طیور است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

اکبر فتحی سهم بری بخش کشاورزی از اعتبارات استان را در طی سال‌های اخیر حداکثر ۸ درصد و در سال گذشته حدود ۵.۶ درصد اعلام کرد.

در ادامه گزارش آخرین وضعیت پروژه‌های حوزه کشاورزی استان در بخش‌های مختلف ارائه شد.

کد مطلب 5471560

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