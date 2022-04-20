به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرشکاران امروز در جلسه رشد اقتصادی بخش کشاورزی، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی استان در سال ۱۴۰۰ را رقم ۳.۷۵ درصد اعلام و اظهار کرد: فائق آمدن نظام سنتی به مدرن را علت اصلی ارزش افزوده پایین این بخش در استان میدانم.
وی حرکت استان بهسمت کشاورزی مدرن و صنعتی، ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی با کاهش مصرف و هدررفت آب و اصلاح الگو و شیوه کشت و ایجاد و تکمیل زنجیره تولید، فرآوری و توزیع محصولات غذایی و کشاورزی را مهمترین جهتگیریهای توسعه استان تا سال ۱۴۲۰ در بخش کشاورزی برشمرد.
فرشکاران بر لزوم تدوین و اجرای نظام بهره برداری مناسب از منابع در بخش کشاورزی در جهت راهبری تشکلهای کشاورزی و تأمین به موقع نهادههای کشاورزی و ساماندهی محل، نامگذاری و توزیع محصولات تولیدی با کاهش حلقههای واسطه گری تاکید کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجانشرقی همچنین از اهمیت افزایش فرآوری محصولات تولیدی و کاهش نسبی ضایعات تولیدات کشاورزی، افزایش ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی، توسعه تدریجی خدمات جنبی نظیر نگهداری، فرآوری و توزیع مکانیزه و صادرات بخش کشاورزی با تکمیل زنجیره تولید و توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی یاد کرد.
فرشکاران تصریح کرد: باید اعتبارات و تمام ظرفیتهای استان را به شیوهای هدفمند و جهت دار در بخش کشاورزی صرف کنیم تا منجر به ارتقا بهره وری در این بخش شود و بتوانیم قدمهای مؤثری در تغییر رفتارها و دانش بنیانی این بخش داشته باشیم.
در این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به ارائه گزارشی از وضعیت کشاورزی استان پرداخت و گفت: بیشترین ارزش افزوده این بخش نه در زراعت بلکه در حوزه دام و طیور است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.
اکبر فتحی سهم بری بخش کشاورزی از اعتبارات استان را در طی سالهای اخیر حداکثر ۸ درصد و در سال گذشته حدود ۵.۶ درصد اعلام کرد.
در ادامه گزارش آخرین وضعیت پروژههای حوزه کشاورزی استان در بخشهای مختلف ارائه شد.
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