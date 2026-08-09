به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، ماشااله تابع‌جماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو، از راه‌اندازی «سامانه جامع پایش آب و برق کشور» با هدف تقویت حکمرانی هوشمند، مدیریت داده‌محور و افزایش شفافیت خبر داد و گفت: این سامانه با تجمیع اطلاعات منابع آب، وضعیت سدها، داده‌های هواشناسی، تولید نیروگاه‌ها و شرایط شبکه برق، امکان پایش برخط شاخص‌های کلیدی و مدیریت هماهنگ منابع را فراهم کرده است.

تابع‌جماعت با اشاره به اقدامات گسترده این وزارتخانه در حوزه تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات، گفت: «سامانه جامع پایش آب و برق کشور» با هدف تقویت حکمرانی هوشمند، مدیریت داده‌محور، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری راه‌اندازی شده و گزارشی از روند استقرار و قابلیت‌های آن در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. به گفته وی، این سامانه یکی از اقدامات مهم وزارت نیرو برای پایش یکپارچه و هوشمند صنعت آب و برق و تقویت نظارت بر زیرساخت‌های حیاتی کشور است.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت صنعت آب و برق بیش از گذشته بر پایه داده و اطلاعات دقیق استوار شده است، افزود: حکمرانی داده و ایجاد داده‌های صحیح، معتبر و طبقه‌بندی شده، از مبانی اصلی توسعه فناوری اطلاعات در وزارت نیروست و زمینه را برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و به‌موقع فراهم می‌کند. سامانه جامع پایش آب و برق نیز با تجمیع و به‌روزرسانی اطلاعات مرتبط با منابع آب، وضعیت سدها، داده‌های هواشناسی، تولید نیروگاه‌ها و شرایط شبکه برق، امکان پایش برخط شاخص‌های کلیدی و مدیریت هماهنگ منابع را فراهم کرده است.

معاون وزیر نیرو، معماری سازمانی و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها را از دیگر محورهای مهم تحول دیجیتال در صنعت آب و برق عنوان کرد و گفت: ایجاد شبکه‌های یکپارچه و پیوستگی سامانه‌های مورد نیاز در بخش‌های مختلف، در کنار توسعه داشبوردهای مدیریتی، دسترسی مدیران و متخصصان به اطلاعات مورد نیاز را تسهیل و فرآیند تصمیم‌گیری را تسریع می‌کند. وی همچنین از تعریف پروژه‌های پیشران در حوزه هوش مصنوعی خبر داد و افزود: طراحی دستیارهای هوش مصنوعی برای مدیران و کارکنان و توسعه کاربردهای این فناوری در مدیریت و بهره‌برداری از صنعت آب و برق و همچنین ارائه خدمات بهتر به مردم و مشترکان، در دستور کار قرار دارد.

تابع‌جماعت در ادامه با اشاره به هدف‌گذاری وزارت نیرو برای ایجاد «رصدخانه صنعت آب و برق» اظهار کرد: این رصدخانه می‌تواند در آینده به بستری جامع برای مشاهده و پایش برخط خدمات، پروژه‌ها و وضعیت بهره‌برداری در صنعت آب و برق تبدیل شود و زمینه تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریت یکپارچه را فراهم کند. وی همچنین هوشمندسازی کامل خدمات و ارائه برخط خدمات به مشترکان را از دیگر اهداف این مسیر دانست و تأکید کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، ضمن افزایش سرعت و دقت خدمت‌رسانی، زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری و حرکت صنعت آب و برق به سوی مدیریت هوشمند و داده‌محور خواهد بود.