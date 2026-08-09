یک واحد قنادی متخلف در همدان پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره بازرسی اداره‌کل صمت استان همدان اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های مشترک کارشناسان اداره‌کل صمت استان همدان و تیم‌های نظارتی مرکز بهداشت یک واحد صنفی متخلف در شهر همدان شناسایی شد که اقدام به نگهداری و استفاده از مواد اولیه فاسد و تاریخ‌گذشته می‌کرد.

وحید جمشیدی در تشریح جزئیات این خبر ادامه داد: پس از انجام بازرسی‌های تخصصی، مشخص شد که این واحد صنفی مقادیر قابل‌توجهی مواد اولیه قنادی فاقد استانداردهای لازم و تاریخ‌مصرف‌گذشته را برای تولید محصولات خود استفاده می‌کرده است.

وی با تاکید بر اینکه سلامت شهروندان خط قرمز بازرسان این اداره‌کل است، افزود: با توجه به خطرات جدی بهداشتی ناشی از مصرف مواد اولیه فاسد در تولید محصولات قنادی و احتمال بروز بیماری‌های گوارشی و مسمومیت‌ها بلافاصله اقدامات قانونی برای پلمب این واحد صنفی صورت گرفت.

رئیس اداره بازرسی اداره‌کل صمت استان همدان تصریح کرد: اقلام کشف‌شده پس از بررسی‌های کارشناسی غیرقابل‌مصرف تشخیص داده شد و با حضور عوامل اجرایی از چرخه توزیع و مصرف خارج و ضبط گردید.

جمشیدی با بیان اینکه پرونده متخلف این واحد برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم نهایی به مراجع قضایی ارجاع شده است، خاطرنشان کرد: برخورد با واحدهای صنفی متخلف که سلامت عمومی جامعه را به مخاطره می‌اندازند، بدون اغماض و در چارچوب قانون انجام می‌شود.

وی در پایان از تداوم گشت‌های مشترک بازرسی با همکاری مرکز بهداشت خبر داد و گفت: نظارت‌های مستمر بر بازار و واحدهای تولیدی و عرضه مواد غذایی در سطح استان با جدیت ادامه خواهد داشت و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی یا صنفی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.