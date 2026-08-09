  1. استانها
  2. همدان
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

یک واحد قنادی متخلف در همدان پلمب شد

یک واحد قنادی متخلف در همدان پلمب شد

همدان- یک واحد صنفی لوازم قنادی در همدان به دلیل نگهداری و استفاده از مقادیر قابل‌توجهی مواد اولیه تاریخ‌مصرف‌گذشته با دستور مقام قضایی پلمب و از چرخه فعالیت خارج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره بازرسی اداره‌کل صمت استان همدان اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های مشترک کارشناسان اداره‌کل صمت استان همدان و تیم‌های نظارتی مرکز بهداشت یک واحد صنفی متخلف در شهر همدان شناسایی شد که اقدام به نگهداری و استفاده از مواد اولیه فاسد و تاریخ‌گذشته می‌کرد.

وحید جمشیدی در تشریح جزئیات این خبر ادامه داد: پس از انجام بازرسی‌های تخصصی، مشخص شد که این واحد صنفی مقادیر قابل‌توجهی مواد اولیه قنادی فاقد استانداردهای لازم و تاریخ‌مصرف‌گذشته را برای تولید محصولات خود استفاده می‌کرده است.

وی با تاکید بر اینکه سلامت شهروندان خط قرمز بازرسان این اداره‌کل است، افزود: با توجه به خطرات جدی بهداشتی ناشی از مصرف مواد اولیه فاسد در تولید محصولات قنادی و احتمال بروز بیماری‌های گوارشی و مسمومیت‌ها بلافاصله اقدامات قانونی برای پلمب این واحد صنفی صورت گرفت.

رئیس اداره بازرسی اداره‌کل صمت استان همدان تصریح کرد: اقلام کشف‌شده پس از بررسی‌های کارشناسی غیرقابل‌مصرف تشخیص داده شد و با حضور عوامل اجرایی از چرخه توزیع و مصرف خارج و ضبط گردید.

جمشیدی با بیان اینکه پرونده متخلف این واحد برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم نهایی به مراجع قضایی ارجاع شده است، خاطرنشان کرد: برخورد با واحدهای صنفی متخلف که سلامت عمومی جامعه را به مخاطره می‌اندازند، بدون اغماض و در چارچوب قانون انجام می‌شود.

وی در پایان از تداوم گشت‌های مشترک بازرسی با همکاری مرکز بهداشت خبر داد و گفت: نظارت‌های مستمر بر بازار و واحدهای تولیدی و عرضه مواد غذایی در سطح استان با جدیت ادامه خواهد داشت و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی یا صنفی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

کد مطلب 6912116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها