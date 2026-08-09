به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده یک دستگاه موتورسیکلت «یاماها تریل ۲۵۰ سی‌سی» قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۹۲۳ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ملایر مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی در تشریح جزئیات این پرونده افزود: پس از کشف این موتورسیکلت از سوی ماموران پلیس آگاهی شهرستان تویسرکان و ارجاع گزارش به تعزیرات حکومتی تحقیقات جامعی پیرامون مالکیت کالا صورت گرفت و در جریان بررسی‌ها مشخص شد یک شرکت بازرگانی که در زمینه واردات قطعات منفصله موتورسیکلت فعالیت داشته نقش اصلی را در این تخلف ایفا کرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تصریح کرد: شعبه رسیدگی‌کننده پس از احراز قاچاق بودن کالای مکشوفه و با استناد به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز،شرکت مذکور را علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت، به پرداخت ۲۳ میلیارد و ۷۶ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۲ برابر ارزش کالا و تعطیلی یک‌ساله محکوم کرد.

وی افزود: همچنین در این حکم مدیرعامل این شرکت نیز به دلیل نقش مستقیم و مشارکت در تخلفات صورت‌گرفته به پرداخت ۵ میلیارد و ۷۶۹ میلیون ریال جریمه نقدی معادل سه برابر ارزش کالا محکوم شد.

محمدی با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضا و تعزیرات در برخورد با سوداگران اقتصادی خاطرنشان کرد: نظارت بر فعالیت شرکت‌های تجاری به‌طور مستمر و با همکاری نهادهای امنیتی و بازرسی سازمان صمت در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان تصریح کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه اقدامی که موجب تضییع حقوق بیت‌المال و برهم‌زدن نظم بازار شود، به‌ویژه در حوزه وسایل نقلیه و کالاهای قاچاق بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد قانونی خواهد کرد.