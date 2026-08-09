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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

۲۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه در اصفهان کشف شد

۲۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه در اصفهان کشف شد

اصفهان _ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، ۴۶ سارق دستگیر و ۲۲ دستگاه وسیله نقلیه نیز کشف شد.

سرهنگ احمد نیکبخت در گفدگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف برخورد با سارقان و افزایش رضایتمندی شهروندان، مرحله دیگری از طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان اصفهان به اجراء گذاشته شد.

وی در ادامه گفت: در این راستا مأموران انتظامی با اقدامات اطلاعاتی و گشت زنی های فعال و هدفمند در سطح شهرستان موفق شدند ۴۶ سارق را شناسایی و طی چندین عملیات منسجم و هماهنگی آن ها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان کشف۱۷ دستگاه خودرو و ۵ دستگاه موتور سیکلت مسروقه را به همراه کشف ۳۱ فقره انواع دیگر سرقت را از دیگر نتایج اجرای این طرح عنوان و تصریح کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

کد مطلب 6912229

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