قاتلان پیرزن ۷۰ ساله همدانی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت منجر به قتل در هفته گذشته در یکی از محلات حاشیه شهر همدان موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد سارقان ابتدا به عنوان مسافر در یک خانه مسافر مستقر شده و با مشاهده طلاجات زن مسن ۷۰ ساله مالک یا ساکن منزل نقشه سرقت از وی را طراحی می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان همدان ادامه داد: متهمان پس از هماهنگی با همدستان خود با گذشت یک هفته مجدداا به همان مکان مراجعه کرده و نقشه شوم خود را به اجرا درمی‌آورند که در جریان این سرقت متاسفانه پیرزن به قتل می‌رسد.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های این پرونده تصریح کرد: علی‌رغم عدم وجود هرگونه سرنخ اولیه در صحنه جرم کارآگاهان پلیس آگاهی با تلاش شبانه‌روزی و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین اقدامات فنی و شگردهای تخصصی پلیسی موفق شدند ردپای سارقان فراری را شناسایی کنند.

سردار نجفی در ادامه به نحوه دستگیری متهمان اشاره کرد و گفت: با اخذ نیابت قضایی تیم‌های عملیاتی پلیس آگاهی وارد عمل شده و در ۲ عملیات همزمان و مجزا ۲ تن از سارقان را در شهرستان بهارستان استان تهران و متهم دیگر را در منطقه بستان‌آباد استان آذربایجان شرقی دستگیری کردند.

فرمانده انتظامی استان همدان خاطرنشان کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی و در بازجویی‌های فنی صراحتاً به سرقت ۵۰ گرم طلاجات و قتل پیرزن ۷۰ ساله اعتراف کردند که پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان در پایان با هشدار به صاحبان منازل استیجاری و خانه مسافرها تاکید کرد: شهروندان و فعالان این بخش به هیچ عنوان به افراد غریبه و ناشناس اعتماد نکرده و حتماً پیش از تحویل کلید و در اختیار گذاشتن منزل احراز هویت کامل متقاضیان را از طریق رویت مدارک شناسایی معتبر انجام دهند.