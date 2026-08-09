به گزارش خبرنگار مهر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر دارد در راستای ماده ٣ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از متقاضیان دفتریاری که مطابق ماده ١٠ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی از طرف سردفتران اسناد رسمی معرفی شده اند آزمون کتبی و اختبار دفتریاری بعمل آورد.



متقاضیان واجد شرایط می توانند از امروز یکشنبه ۱۸ مرداد تا شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org ثبت نام کنند.



متقاضیان آزمون بایستی دارای شرایط و مدارک زیر باشند:



۱.تابعیت جمهوری اسلامی ایران.



۲. اعتقاد و التزام به احکام شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.



۳. داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت سربازی (برای آقایان).



۴. نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.



۵. نداشتن محکومیت انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری یا محکومیت انفصال موقت از خدمات مذکور در مدت انفصال یا تعلیق به موجب احکام قطعی مراجع قضایی و انتظامی.



۶. سلامتی، تندرستی و توانائی جسمی متناسب و لازم برای انجام امور دفتریاری به تشخیص پزشکی قانونی.



۷. عدم اعتیاد به هیچ یک از انواع مواد مخدر و روان گردانها



۸. عدم اشتغال به شغل قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها، عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری و بانکها یا مؤسسات بیمه و همچنین عضویت در هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی. (موضوع ماده ١٥ قانون دفاتر اسناد رسمی).



۹. مطابق ماده ٩ قانون دفاتر اسناد رسمی سن متقاضیان در بدو اشتغال نباید کمتر از ٢٠ سال و بیشتر از ٥٠ سال باشد. ایثارگران مشمول بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه پنج ساله ششم نوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محدودیت سنی مذکور معاف هستند.



۱۰. داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم یا بالاتر.



تذکرمهّم :

الف) افراد دارای مدرک تحصیلی معادل مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون نیستند.



ب) افرادی مجاز به شرکت در آزمون دفتریاری اسناد رسمی هستند که از طرف سردفتر اسناد رسمی به عنوان دفتر یار اول یا دفتر یار دوم معرفی شده باشند. چنانچه متقاضی بدون توجه به ماده ١٠ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در آزمون مذکور شرکت نماید ترتیب اثر داده نخواهد شد و مسئولیت شرکت در آزمون به عهده خود متقاضی خواهد بود.



مواد امتحانی: ۱. حقوق ثبت (با ضریب ۳) ۲. حقوق مدنی (با ضریب ۳) ۳. قانون و آئین نامه های دفاتر اسناد رسمی (با ضریب ٣) ۴. احکام اسلامی (با ضریب ۲) ۵. ادبیات فارسی (با ضریب ٢) ۶. اطلاعات عمومی و هوش (با ضریب ۱).



لازم به توضیح است بر اساس مفاد ماده ٣ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، متقاضیانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. برای ایثارگران حدنصاب مذکور ۶۰ درصد است.



توجه: طبق قانون تفسیر مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲ شهریور ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، منظور از «امتیاز میانگین نمرات»، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می شود، است. بر این اساس ابتدا نمرات هر یک از دروس تراز شده و سپس میانگین وزنی نمرات تراز شده (با توجه به ضریب هر درس) به عنوان نمره کل آزمون کتبی محاسبه می شود.



متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به انجام ثبت نام اینترنتی و اخذ شماره رهگیری به شرح زیر اقدام کنند.



ثبت نام در روزهای ۱۸ تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۵.



تهیه سریال ثبت نام به مبلغ ۸ میلیون و ۵۰۰ پانصد هزار ریال (۸۵۰ هزار تومان)، بصورت الکترونیکی از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org



تکمیل مدارک مورد نیاز ثبت نام براساس راهنمای ثبت نام مندرج در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org



کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ برای مشاهده و پرینت بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت و آزمون در روز جمعه ۳ مهرماه ۱۴۰۵ منحصرا در شهر تهران برگزار خواهد شد. محل برگزاری آزمون همزمان با توزیع کارت ورود به جلسه به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی، حداکثر ظرف ٤٥ روز پس از برگزاری آزمون در تارنمای سازمان ثبت اسناد و املاک به نشانی www.ssaa.ir اعلام خواهد شد و به مدت ٢٠ روز قابل دسترسی خواهد بود.



سایر موارد مهم در راهنمای ثبت نام درج شده است.