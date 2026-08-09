به گزارش خبرنگار مهر، ایران در سالهای اخیر با رشد مصرف بنزین، فشار مضاعفی بر شبکه تولید، توزیع و تامین انرژی حملونقل خود تجربه کرده است؛ فشاری که هم از زاویه اقتصادی و هم از منظر امنیت انرژی، سیاستگذاران را به سمت تنوعبخشی به سبد سوخت سوق میدهد. تداوم اتکای بالا به بنزین، علاوه بر افزایش هزینه واردات یا جبران کسری فصلی، موجب میشود هر نوسان در تولید پالایشگاهی، هر اختلال در شبکه حملونقل و هر رشد ناگهانی تقاضا به سرعت به بازار داخلی منتقل شود.
کارشناسان انرژی معتقدند تنوعبخشی به سبد سوخت، صرفاً یک انتخاب فنی نیست بلکه بخشی از راهبرد پایداری انرژی کشور به شمار میرود. در این چارچوب، توسعه سوختهای جایگزین میتواند هم به کاهش مصرف بنزین کمک کند و هم فشار بر بودجه عمومی را کاهش دهد. به ویژه در شرایطی که یارانه پنهان انرژی بخش بزرگی از منابع کشور را میبلعد، اصلاح الگوی مصرف و جایگزینی بخشی از بنزین با سوختهای دیگر، از مهمترین ابزارهای مدیریت تقاضا محسوب میشود.
از سوی دیگر، افزایش مصرف بنزین در کشور تنها به معنای رشد هزینهها نیست. این روند، نیاز به سرمایهگذاری بیشتر در پالایشگاهها، ناوگان حملونقل سوخت، ذخیرهسازی و زیرساختهای توزیع را نیز بالا میبرد. در چنین شرایطی، اگر سبد سوخت متنوع نباشد، هرگونه رشد ناگهانی تقاضا میتواند توازن عرضه و تقاضا را برهم بزند و دولت را ناچار به مداخلههای پرهزینه کند. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران تأکید دارند که سیاست انرژی ایران باید از تمرکز صرف بر افزایش تولید بنزین فاصله بگیرد و به سمت مدیریت هوشمند مصرف و توسعه سوختهای جایگزین حرکت کند.
چه گزینههایی برای کاهش وابستگی وجود دارد؟
یکی از مهمترین گزینهها، تقویت مصرف CNG در ناوگان سبک و بخشی از ناوگان عمومی است. ایران از نظر ذخایر گاز طبیعی و زیرساختهای اولیه، ظرفیت مناسبی برای این کار دارد و تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده که هر زمان مشوقهای قیمتی و زیرساختی فراهم بوده، بخشی از تقاضای بنزین به سمت گاز طبیعی فشرده منتقل شده است. با این حال، استمرار این روند نیازمند نوسازی جایگاهها، بهبود خدمات تبدیل خودرو و اطمینان از پایداری عرضه گاز در فصول سرد است.
گزینه دیگر، توسعه خودروهای هیبریدی و برقی است. هرچند این مسیر در کوتاهمدت نمیتواند جایگزین کامل بنزین شود، اما در افق میانمدت و بلندمدت نقش مهمی در کاهش وابستگی به سوختهای مایع دارد. توسعه خودروهای برقی، بهویژه در ناوگان شهری، تاکسیها و خودروهای خدماتی، میتواند بخشی از مصرف روزانه بنزین را کاهش دهد. البته تحقق این هدف مستلزم توسعه ایستگاههای شارژ، اصلاح نظام تعرفه برق و برنامهریزی برای شبکه توزیع است.
در کنار این موارد، استفاده از سوختهای مایع جایگزین مانند LPG و برخی ترکیبات نوین سوختی نیز میتواند در سیاستگذاری انرژی مورد توجه قرار گیرد. اگرچه اجرای چنین طرحهایی بدون ملاحظات ایمنی، استانداردسازی و اصلاح ساختار توزیع ممکن نیست، اما در برخی بخشها میتواند به کاهش فشار بر بنزین کمک کند. همچنین استفاده از سوختهای زیستی و ترکیبی در برخی ناوگانها، بهویژه در بخش حملونقل سنگین و کشاورزی، ظرفیت دیگری برای تنوعبخشی به سبد سوخت ایجاد میکند.
موضوع مهم دیگر، اصلاح سمت تقاضاست. تنوع سوخت بدون سیاستهای مکمل نتیجه کامل نمیدهد. ارتقای بهرهوری خودروها، اسقاط خودروهای فرسوده، توسعه حملونقل عمومی، بهبود کیفیت سوخت، و مدیریت ترافیک شهری از جمله اقداماتی است که میتواند شدت مصرف بنزین را کاهش دهد. به بیان دیگر، تنوعبخشی به سبد سوخت باید همزمان با اصلاح الگوی مصرف پیش برود تا اثر آن در اقتصاد انرژی کشور پایدار بماند.
از منظر بودجهای نیز این سیاست اهمیت ویژهای دارد. هر میزان کاهش وابستگی به بنزین، به معنای کاهش فشار بر منابع عمومی، کاهش نیاز به واردات یا جبران کسری، و ایجاد انعطاف بیشتر در مدیریت انرژی است. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیتهای ارزی و چالشهای سرمایهگذاری مواجه است، هر اقدام برای متنوعسازی منابع انرژی میتواند نقش ضربهگیر را ایفا کند. این موضوع بهویژه در زمان اوج مصرف تابستان و زمستان، که شبکه انرژی کشور تحت فشار مضاعف قرار میگیرد، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در نهایت، تنوعبخشی به سبد سوخت ایران باید به عنوان یک سیاست ملی و فرابخشی دنبال شود؛ سیاستی که از یک سو نیازمند هماهنگی وزارتخانههای نفت، نیرو، صمت و اقتصاد است و از سوی دیگر، به مشارکت بخش خصوصی و اصلاح مشوقهای قیمتی وابسته است. اگر این مسیر با برنامهریزی منسجم پیش برود، میتوان امیدوار بود که وابستگی ساختاری به بنزین کاهش یابد و امنیت انرژی کشور در برابر نوسانات آینده تقویت شود.
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