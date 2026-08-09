به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر قزوین صبح یکشنبه به مناسبت روز خبرنگار با خبرنگاران خبرگزاری مهر دیدار و گفتوگو کردند.
مهریسادات تقوی، عضو شورای اسلامی شهر قزوین در این دیدار اظهار کرد: رسانه امروز یکی از مهمترین ابزارها در میدان جنگ نرم و جبهه تبیین است و از همین رو باید از مسئولانی که با سعهصدر و پاسخگویی مسئولانه در کنار اهالی رسانه هستند، قدردانی کرد.
وی افزود: حلقه مفقوده دنیای امروز خبر، خبرنگاری پژوهشی، عمیق و مسئلهمحور است و رسانه متعهد باید بدون تأثیرپذیری از توصیهها و سفارشهای بیرونی، با صداقت و پشتکار، صدای واقعی مردم باشد.
عضو شورای اسلامی شهر قزوین ادامه داد: این ویژگیها در رویکرد مسئولانه خبرگزاری مهر قابل مشاهده است و انتظار میرود رسانهها با ورود عمیقتر به مسائل و پیگیری ریشهای موضوعات، نقش مؤثرتری در حل مشکلات جامعه ایفا کنند.
تقوی در ادامه با اشاره به اهمیت شفافیت در مدیریت شهری بیان کرد: شفافسازی آماری در مدیریت شهری نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است و مردم باید بتوانند اطلاعات دقیق و قابل استناد درباره عملکرد مدیریت شهری دریافت کنند.
وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی شهرداری قزوین گفت: بر اساس آمارهای موجود، در دوره شورای پنجم حدود ۳۷۰ نفر وارد شهرداری شدند، در حالی که از شهریور سال ۱۴۰۰ تاکنون و در دوره شورای ششم، حدود ۲۳۰ نفر به دلیل بازنشستگی و تسویهحساب از بدنه شهرداری خارج شدهاند.
عضو شورای اسلامی شهر قزوین خاطرنشان کرد: این آمار میتواند نشاندهنده رویکرد مدیریت نیروی انسانی و تلاش برای کاهش بار اداری مجموعه شهرداری باشد و ضروری است چنین اطلاعاتی به شکل شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
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