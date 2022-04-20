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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۳:۳۸

در آستانه سالروز شهادت حضرت علی(ع)؛

محسن چاوشی «عدل موثق» را منتشر کرد/ مرثیه‌ای برای امیرالمومنین(ع)

محسن چاوشی «عدل موثق» را منتشر کرد/ مرثیه‌ای برای امیرالمومنین(ع)

محسن چاوشی خواننده مطرح موسیقی پاپ کشورمان همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت علی(ع) تک آهنگ «عدل موثق» را پیش روی مخاطبان قرار داد.

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به گزارش خبرنگار مهر، تک آهنگ «عدل موثق» عنوان یکی از آثار تازه محسن چاوشی خواننده شناخته شده موسیقی پاپ کشورمان است که در آستانه ایام سوگواری شهادت حضرت علی (ع) منتشر شد.

در این قطعه موسیقایی امید روزبه ترانه سرا، اشکان عرب تنظیم کننده، عادل روح نواز نوازنده گیتار الکتریک، بهروز میرزایی نوازنده گیتار آکوستیک، امیرحسین کیان پور نوازنده پن فلوت و دودوک گروه اجرایی را تشکیل می‌دهند.

محسن چاوشی «عدل موثق» را منتشر کرد/ مرثیه‌ای برای امیرالمومنین(ع)

در متن ترانه قطعه «عدل موثق» آمده است:

عدل موثق، قلّه مطلق، فاتح خندق
نیست به جز عشق
گفت و شنودی بین تو و حق
واقعه خُم گفت به مردم
گفت پیامبر گفت به مردم
غیر علی هیچ غیر علی شر
غیر علی هیچ غیر علی شر

قوم نمک کور گوش کن از دور
ماه علی بود از دل کعبه
تا در خیبر، راه علی بود
قوم نمک کور گوش کن از دور
ماه علی بود از دل کعبه
تا در خیبر، راه علی بود

کل جهان دید کل جهان بود
شاهد منبر بعد شد اما
چشم همه کور گوش همه کَر
کوفه ی بدخواه تیغ شما بود
روی سر شاه تا به قیومت
رنج فقط رنج آه فقط آه
رنج فقط رنج آه فقط آه
غیر علی هیچ غیر علی شر
غیر علی هیچ غیر علی شر...

کد مطلب 5471665
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • فتح اله فانی پور IR ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
      6 0
      پاسخ
      درود آقا محسن ، التماس دعا
    • RO ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      5 0
      پاسخ
      چرا اینقدر داخل این شبکه ها همش بحث سحر قریشی وتتلو هست واقعا کار خیلی زشتی هست مگر ایندو کی هستند آخه دانشمند پور فکر هستند چرا به انداز تبليغ سحر خانم وتتو در رابطه با دین وادب وشرف تبلیغ نمی کنید حیا ندارید
    • مهدی IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      1 6
      پاسخ
      آقا محسن صدات کامپیوتری هست بیشتر
      • IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۲
        1 2
        تموم شد ؟
      • IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۲
        3 1
        ففط یاد گرفتی چرت و پرت بگی
    • حسین ک IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      3 0
      پاسخ
      عالی درود بر شما جناب چاوشی عزیز خیلی پر مفهوم و ...
    • الکسیس RO ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      2 1
      پاسخ
      محسن چاووشی=خواننده ارزشی و خوشنام دمت گرم
    • جواد IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      عشقه محسن جان صداش تکه
    • آذر IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      1 0
      پاسخ
      سلام من به صدای زیبایی که خداوند به شما داده کاری ندارم. ولی اشعاری که درخصوص حضرت امیر ع میخونین قطعا از دل برآمده. مبارکتون باشه که مورد عنایت قرار گرفتین. منم دعا کنین.

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