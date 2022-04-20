به گزارش خبرنگار مهر، تک آهنگ «عدل موثق» عنوان یکی از آثار تازه محسن چاوشی خواننده شناخته شده موسیقی پاپ کشورمان است که در آستانه ایام سوگواری شهادت حضرت علی (ع) منتشر شد.

در این قطعه موسیقایی امید روزبه ترانه سرا، اشکان عرب تنظیم کننده، عادل روح نواز نوازنده گیتار الکتریک، بهروز میرزایی نوازنده گیتار آکوستیک، امیرحسین کیان پور نوازنده پن فلوت و دودوک گروه اجرایی را تشکیل می‌دهند.

در متن ترانه قطعه «عدل موثق» آمده است:

عدل موثق، قلّه مطلق، فاتح خندق

نیست به جز عشق

گفت و شنودی بین تو و حق

واقعه خُم گفت به مردم

گفت پیامبر گفت به مردم

غیر علی هیچ غیر علی شر

غیر علی هیچ غیر علی شر



قوم نمک کور گوش کن از دور

ماه علی بود از دل کعبه

تا در خیبر، راه علی بود

قوم نمک کور گوش کن از دور

ماه علی بود از دل کعبه

تا در خیبر، راه علی بود



کل جهان دید کل جهان بود

شاهد منبر بعد شد اما

چشم همه کور گوش همه کَر

کوفه ی بدخواه تیغ شما بود

روی سر شاه تا به قیومت

رنج فقط رنج آه فقط آه

رنج فقط رنج آه فقط آه

غیر علی هیچ غیر علی شر

غیر علی هیچ غیر علی شر...