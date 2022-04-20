  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۵:۰۹

 در آستانه نخستین شب از لیالی قدر؛

پرچم عزای علوی بر گنبد منور رضوی برافراشته شد

پرچم عزای علوی بر گنبد منور رضوی برافراشته شد

مشهد ـ  در آستانه نخستین شب از لیالی قدر و سالروز ضربت خوردن امیرالمومنین حضرت علی(ع) پرچم عزای علوی بر گنبد حرم مطهر امام رضا(ع) برافراشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری مولای متقیان امیرالمؤمنین علی (ع ‌) و نخستین شب از لیالی قدر، پرچم سبز گنبد حرم مطهر ثامن‌الحجج‎ (ع) تعویض و پرچم عزای علوی بر فراز گنبد منور رضوی به اهتزاز درآمد.

حرم مطهر رضوی از شب نوزدهم رمضان تا پایان شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان سیاه‌پوش خواهد بود.

آیین تعویض پرچم مطهر امام رضا (ع ‌) ظهر امروز هجدهم ماه مبارک رمضان برگزار شد و خدام بارگاه منور رضوی پس از مدیحه‌سرایی، پرچم سیاه گنبد را به پشت بام روضه منوره منتقل کردند و بر فراز گنبد طلایی حرم امام رضا (علیه‌السلام) برافراشتند.

کد مطلب 5471773

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها