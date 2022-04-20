پرچم عزای علوی بر گنبد منور رضوی برافراشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری مولای متقیان امیرالمؤمنین علی (ع ) و نخستین شب از لیالی قدر، پرچم سبز گنبد حرم مطهر ثامنالحجج (ع) تعویض و پرچم عزای علوی بر فراز گنبد منور رضوی به اهتزاز درآمد.
حرم مطهر رضوی از شب نوزدهم رمضان تا پایان شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان سیاهپوش خواهد بود.
آیین تعویض پرچم مطهر امام رضا (ع ) ظهر امروز هجدهم ماه مبارک رمضان برگزار شد و خدام بارگاه منور رضوی پس از مدیحهسرایی، پرچم سیاه گنبد را به پشت بام روضه منوره منتقل کردند و بر فراز گنبد طلایی حرم امام رضا (علیهالسلام) برافراشتند.
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