پرچم عزای علوی بر گنبد منور رضوی برافراشته شد

به گزارش خبرنگار مهر ، همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری مولای متقیان امیرالمؤمنین علی (ع ‌) و نخستین شب از لیالی قدر، پرچم سبز گنبد حرم مطهر ثامن‌الحجج‎ (ع) تعویض و پرچم عزای علوی بر فراز گنبد منور رضوی به اهتزاز درآمد.

حرم مطهر رضوی از شب نوزدهم رمضان تا پایان شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان سیاه‌پوش خواهد بود.

آیین تعویض پرچم مطهر امام رضا (ع ‌) ظهر امروز هجدهم ماه مبارک رمضان برگزار شد و خدام بارگاه منور رضوی پس از مدیحه‌سرایی، پرچم سیاه گنبد را به پشت بام روضه منوره منتقل کردند و بر فراز گنبد طلایی حرم امام رضا (علیه‌السلام) برافراشتند.