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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۹:۲۹

وزارت دفاع روسیه:

مسکو قدرتمندترین موشک جهان با نام «سرمت» را با موفقیت پرتاب کرد

مسکو قدرتمندترین موشک جهان با نام «سرمت» را با موفقیت پرتاب کرد

به دنبال پرتاب موفقیت آمیز موشک قاره پیمای بالستیک «سرمت» از سوی مسکو، پوتین اعلام کرد: این سلاح مشابهی در دنیا ندارد، امنیت ما را تامین و تهدیدکنندگان مان را مجبور به تجدید نظر می کند.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: موشک قاره پیمای بالستیک «سرمت» (Sarmat) از مرکز زیرزمینی پایگاه فضایی «پلِسِتسک» با موفقیت پرتاب شد.

بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه کرد: «سرمت» قدرتمندترین موشک با بیشترین برد انهدام اهداف در جهان است.

به دنبال اعلام این خبر از سوی وزارت دفاع روسیه، ولادیمیر پوتین رییس جمهور این کشور اعلام کرد: این سلاح مشابهی در دنیا ندارد، امنیت روسیه را تامین و تهدیدکنندگان روسیه را مجبور به تجدید نظر می کند.

کد مطلب 5472053

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    نظرات

    • IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
      0 20
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      بزرگان و علمای ادیان.هنرمندان دانشمندان به روسیه توصیه کنند دست از آزار وشکنجه کودکان وزنان اوکراین دست بر دارد
      • IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
        2 0
        احتیاجی به توصیه بزرگان علمای ادیان هنرمندان دانشمندان به روسیه نیست فقط کافیه امریکا پاهای درازش و از تو اوکراین جمع کنه، جهان چند قطبی و بپذیره و بیشتر از این اوکراین و قربانی زیاده خواهی و سلطه طلبی خودش نکنه ...
      • IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
        3 1
        ... آمریکا اعلام کرده بود که اگر روسیه در کشورهای اطراف امریکا پایگاه بزنه قاطعانه پاسخ خواهد داد، آمریکا چیزی و که برای خودش نمی پسنده به دیگران تحمیل می کنه، آفرین به روسیه که به تنهایی در مقابل این همه کشور پلید فریبکار و جنایتکار غربی ایستاده
      • IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
        3 0
        آمریکا چی کار داره که از اون سر دنیا بلند شه بیاد تو این منطقه تو اوکراین گرجستان و... آزمایشگاههای تسلیحات بیولوژیکی تاسیس کنه چیزی که تو خود کشور آمریکا ممنوعه
      • IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
        4 0
        قربان شما خواب تشریف دارین از سال 2008 که آمریکا در اوکراین کودتا انجام داد برای همچین روزی که برای روسیه مشکل امنیتی ایجاد کنه برنامه داشت، زمانی که قدرت و ثروت دست پست فطرتایی مثل سیاستمداران آمریکایی باشه بهتر از این نمیشه
    • IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      7 1
      پاسخ
      آفرین همینه این زبونیه که غربی‌ها می فهمن

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