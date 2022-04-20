مسکو قدرتمندترین موشک جهان با نام «سرمت» را با موفقیت پرتاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: موشک قاره پیمای بالستیک «سرمت» (Sarmat) از مرکز زیرزمینی پایگاه فضایی «پلِسِتسک» با موفقیت پرتاب شد.

بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه کرد: «سرمت» قدرتمندترین موشک با بیشترین برد انهدام اهداف در جهان است.

به دنبال اعلام این خبر از سوی وزارت دفاع روسیه، ولادیمیر پوتین رییس جمهور این کشور اعلام کرد: این سلاح مشابهی در دنیا ندارد، امنیت روسیه را تامین و تهدیدکنندگان روسیه را مجبور به تجدید نظر می کند.