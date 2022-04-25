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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۲۱

شخصیت عراقی:

مذاکره و گفتگو تنها راه برون رفت از بن بست سیاسی در عراق است

مذاکره و گفتگو تنها راه برون رفت از بن بست سیاسی در عراق است

یک عضو ائتلاف «دولت قانون» عراق در سخنانی گفت: مذاکره و گفتگو میان طرف های مختلف تنها راه برون‌رفت از بن بست سیاسی در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «جاسم محمد جعفر» عضو ائتلاف دولت قانون عراق در سخنانی گفت: اختلافات سیاسی اخیر اهل تسنن، جریان صدر را وادار می‌کند تا برای تشکیل دولت نزد هیئت هماهنگی بازگردد.

وی با بیان این موضوع تصریح کرد: آنچه در ائتلاف حاکمیت به رهبری خمیس الخنجر و شریک او محمد الحلبوسی در حال رخ دادن است، قدرت قدرت چانه زنی هیئت هماهنگی را افزایش داده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از شکست ائتلاف سه جانبه (صدر، حلبوسی و بارزانی) و نیز برگزاری سه جلسه ناموفق برای انتخاب رئیس جمهور، نیروهای سیاسی به این نتیجه رسیدند که جز مذاکره و گفتگو راهی برای برون رفت از بن بست سیاسی در عراق وجود ندارد.

پیشتر «فاضل موات» عضو ائتلاف دولت قانون در سخنانی پیرامون روند مذاکرات انجام شده توسط هیئت هماهنگی و دیگر گروه‌های سیاسی گفت: مذاکرات انجام شده توسط هیئت هماهنگی با گام‌های بلند پیش می‌رود و پیشرفت‌های غیرمنتظره ای وجود دارد.

وی تاکید کرد: اعضای وابسته به ائتلاف‌ها و سایر گروه‌ها وجود دارند که برخی از آنها به هیئت هماهنگی پیوسته اند و برخی در حال مذاکره با آنها برای پیوستن هستند.

این شخصیت عراقی در ادامه اظهاراتش در این زمینه عنوان کرد: پس از اینکه هیئت هماهنگی، خود را در ثبات قدم در مذاکرات سیاسی ثابت کرد، اقبال قابل توجهی از سوی نیروهای مستقل نسبت به آن دیده می‌شود.

کد مطلب 5474853

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