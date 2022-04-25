تاریخ برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان مشخص شد/ عذرخواهی دبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل جشنواره، امیر مشهدی عباس دبیر بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، درباره دلایل به تعویق افتادن این رویداد، گفت: همان‌طور که می‌دانید در ابتدای امر، قصد داشتیم که جشنواره را در اسفندماه برگزار کنیم اما متأسفانه به دلیل شیوع مجدد بیماری کرونا و مسائلی که در پی داشت با حضور جمعی از مسئولان مربوطه، تصمیم گرفته شد که برگزاری جشنواره به نیمه دوم اردیبهشت ماه موکول شود.

وی افزود: متأسفانه در روند اجرایی کار، تداخل‌های متعددی بین این جشنواره و سایر برنامه‌های استان به وجود آمد، ضمن اینکه بخشی از شرکت‌کنندگان در این رویداد نیز دانش آموزان هستند که در اردیبهشت‌ ماه درگیر امتحانات خواهند شد.

مشهدی عباس، درباره زمان دقیق برگزاری این رویداد اظهار کرد: پس از هماهنگی‌های انجام شده با اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد استان همدان، ان شاءالله جشنواره یکم تا ششم تیرماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

دبیر بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر همدان، با تبریک به مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، گفت: ضمن تقدیر از زحمات و همکاری آقای احمدرضا احسانی که در ماه‌های اخیر همکاری خوبی در جهت برگزاری بیست و هفتمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان داشتند؛ انتصاب شایسته آقای مسعود ویژه به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان را هم تبریک می‌گویم و امیدوارم با همراهی ایشان جشنواره‌ای در خور کودکان ایران زمین برگزار کنیم.

وی درباره بخش‌های بین‌المللی بیست و هفتمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، گفت: بدیهی است که تا زمان مشخص نشدن تاریخ برگزاری جشنواره، امکان اعلام قطعی شرکت‌کنندگان بین‌المللی نبود، بنابراین با مشخص شدن زمان دقیق برگزاری این رویداد، اقدامات مربوط به حضور شرکت‌کنندگان این بخش نیز در دستور کار قرار گرفت.

دبیر بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر همدان، ضمن عذرخواهی از مخاطبان و شرکت‌کنندگان در این رویداد نمایشی، گفت: جا دارد که از هنرمندان شرکت‌کننده در این رویداد عذرخواهی کنم، زیرا من همواره خودم را یک هنرمند می‌دانم و سال‌هاست که در این شغل فعالیت دارم، بنابراین به خوبی می‌دانم که سر پا نگاه داشتن یک گروه برای جشنواره، آن هم زمانی که برگزاری آن به تعویق می‌افتد، تا چه اندازه کار مشکلی است.

مشهدی عباس ادامه داد: بابت این اتفاق از تمام هنرمندان و مخاطبان جشنواره عذرخواهی می‌کنم، اما امیدوارم که همگی درک کنند که صرفاً برگزاری جشنواره هدف ما نیست و سعی داریم که بتوانیم این رویداد فرهنگی و هنری را با استانداردهای لازم، برگزار کنیم.

وی در پایان عنوان کرد: تمام تلاش من و ستاد اجرایی جشنواره، همواره این بوده که بتوانیم بهترین اتفاق‌ها را برای مخاطبان و هنرمندان، ایجاد کنیم به همین دلیل از این وقفه پیش آمده بسیار متأسفم اما بدیهی است که همه عوامل در دستان ما نیست و مسائل مختلفی مانند کرونا، تداخل برنامه با سایر رویدادهای استان همدان و امتحانات دانش آموزان، بر روند کار ما کاملاً سایه افکند و عملاً سبب شد که بخشی از اتفاقات از کنترل ما خارج شوند.

بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، با هدف تقویت مهارت، رشد آگاهی و اعتماد به نفس فرزندان ایران زمین از طریق نمایش، از اول تا ششم تیر ماه سال ۱۴۰۱ به دبیری امیر مشهدی عباس و با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن هنرهای نمایشی ایران و دیگر سازمان‌ها و نهادهای استان همدان با شعار «تئاتر، پرواز پروانه‌های خیال» در شهر تاریخی همدان برگزار می‌شود.