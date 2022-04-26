کشاورزان شادگانی خطر آتش سوزی مزارع را جدی بگیرند

سید حلیم غاوی نژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن تابستانی گرم، احتمال وقوع حوادث آتش سوزی در نخلستانها و زمینهای کشاورزی با کوچکترین سهل انگاری و خطای انسانی دور از انتظار نیست.
وی افزود: هرساله هنگام برداشت محصولات کشاورزی شاهد رخداد برخی حریقها در مزارع گندم، جو و کلزا هستیم که با رعایت برخی نکات ساده میتوان از وقوع آن و وارد شدن خسارت به کشاورزان جلوگیری کرد.
رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شماره یک شهرداری شادگان یادآور شد: کشاورزان از دپو کردن سعف نخل خرمای خشک شده و بستههای کاه و علوفه خشک در زمینهای کشاورزی به منظور پاک سازی کردن محیط کشاورزی خود از آتش زدن آنها جداً پرهیز کنند.
وی ادامه داد: آتشسوزی در محلهایی که علفهای خشک وجود دارد به سرعت گسترش پیدا میکند و این آتشسوزی به صورت دایرهای از اطراف گسترش پیدا میکند و به سرعت سطح بسیار زیادی را در بر میگیرد؛ بنابراین سرعت گسترش آن چندین برابر دیگر آتش سوزیهاست چون وزش باد باعث میشود آتشسوزی در این محیطها با سرعت بیشتری گسترش پیدا کند.
غاوی نژاد تاکید کرد: از رهاسازی ظروف شیشهای و پلاستیکی در زمینهای کشاورزی خودداری شود و رانندگان نیز هنگام عبور از جادههای بین روستایی از پرتاب کردن ته سیگار به بیرون از خودرو خودداری کنند.
وی اضافه کرد: به نخل داران و کشاورزان شادگانی توصیه میشود تا زمان برداشت و درو کردن کامل محصولات به خصوص گندم، جو و کلزا با توجه به نکات ایمنی از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کنند.
رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شماره یک شهرداری شادگان از کشاورزان این شهرستان خواست در صورت مشاهده آتش سوزی سریعاً با شماره ۱۲۵ تماس گرفته و قبل از رسیدن آتش نشانان در محل با رعایت نکات ایمنی، اقدام به جلوگیری از گسترش حریق کنند.
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