تقابل دو جریان برای نشستن پشت فرمان بورس

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با افزایش ۱۰۶۰ واحدی به رقم یک میلیون و ۵۲۲ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن اما با افزایش ۳.۴۸۸ واحدی عدد ۴۱۵ هزار و ۱۱۵ واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص بازار اول اما با ۸۴۹ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۱۶۸ هزار واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز با ۷.۱۶۹ واحد افزایش، عدد ۲ میلیون و ۹۰۱ هزار واحد را تجربه کرد.
در بورس تهران امروز۸میلیارد و ۸۸۷ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۶۰۳ هزار و ۳۶۳ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۴ هزار و ۹۸۸ میلیارد تومان را در برداشت.
در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۵۹ واحد افزایش به رقم ۲۰ هزار و ۹۷۵و احد دست یافت. در این بازار، طی روز جاری ۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۶.۷۲۹ میلیارد تومان معامله شد.
اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشد شاخص کل بورس تهران امروز پالایش نفت اصهان با ۸۱۱ واحد، "حکشتی" با ۴۵۵ واحد و "شبندر" با ۴۰۵ واحد افزایش بودند در مقابل اما نمادهای معاملاتی شرکتهای فولاد مبارکه با ۸۸۳ واحد، شستا با ۶۱۶ واحد و تاپیکو با ۶۱۴ واحد کاهش، بالاترین تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.
به گزارش مهر، معاملات امروز بازار سهام در حالی با تحرک بورس بازها در سهمهای بازار دومی گرمتر شد اما در میانه بازار و در آستانه تعطیلات تقویمی پیش رو با افزایش فروشندگان سهام بخصوص در میان سهمهای شاخص ساز و بازار اولی، شاهد روندی متعادل همراه با خروج نقدینگی حقیقیها از بازار بودیم.
حجم و ارزش معالمات امروز بازار سهام نسبت به روزهای قبل هم چنگی به دل نمیزد و از شادابی قابل قبولی برخوردار نبود.
با این حال بورس تهران در تقابل دو گروه مشخص همچنان از جذابیت خاصی برخوردار است که همواره در میان این دو گروه توپ معاملات پاس کاری میشود.
گروه اول اشخاصی هستند که همچنان به مذاکرات برجامی و تأثیر آن بر بازار ارز و خودرو و بانکها چشم دوخته اند و در مقابل گروه دیگری که با رصد تورم انتظاری و تعدیل قیمتها در بازارهای جهانی و کامودیتی ها به دنبال سهمهای تحت تأثیر از سیاستهای دولت و قیمتهای جهانی در بازار هستند.
در هر صورت به نظر میرسد در شرایط فعلی نمیتوان لیدر بلامنازع متقنی برای بازار سهام تعیین کرد و همواره روند معاملات بویژه از سوی حقیقیها در گروههای برخوردار از ظرفیت رشد در حال جابجا شدن است. مثل صنعت کوچک غذایی و زراعت که این روزها در حال ثبت رکوردهای تازه نماگرهای خود در بازدهیهای خیره کننده است.
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