حریق در آزادراه تهران-کرج منجر به واژگونی ۲ خودرو شد

محمد جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۰۳:۵۷ دقیقه بامداد امروز در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، مبنی بر حریق خودرو سمند در بزرگراه تهران - کرج، روبروی بوستان جهان، بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۱۲۱،۱۲۰،۱۱۷،۱۱۶،۱۰۱ به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: حریق خودروی سمند در بزرگراه تهران کرج منجر به بر خورد و واژگونی دو دستگاه خودروی پیکان ورانا باهم شد، که هدایت کنندگان خودروها (سمند حدوداً ۳۵،پ یکان ۳۰ و رانا ۴۵ ساله) دچار مصدومیت شدند، که با حضور آتش نشانان حریق اطفا و مصدومین تحویل عوامل اورژانس و موقعیت حادثه ایمن سازی شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج متذکر شد: برای امداد رسانی به این حادثه ۱۸ نفر نیروی عملیاتی و ۶ دستگاه خودرو امدادی به محل حادثه اعزام شدند.