نظر محیط زیست نقطه کلیدی ساخت یا عدم احداث پتروشیمی مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از سه واحد تولیدی در شهرک صنعتی سلمانشهر با بیان اینکه اولویت دولت حمایت از تولیدکنندگان است، به بازدید از کارخانه تولید قاشق و چنگال در این شهرک اشاره کرد و گفت: نگرانی این تولیدکننده از قاچاق بود.

وی با تاکید بر مقابله با قاچاق کالا و لوازم ادامه داد: کارخانه فعال در زمینه‌ام دی اف نیز نیازمند سرمایه درگردش بود و صنعت و معدن وعده تأمین سرمایه درگردش را داد و قرار شد بین ۱۰ تا ۲۰ روز آینده این واحد تولیدی فعال شود.

وزیر کشور درباره ساخت کارخانه پتروشیمی مازندران در مرتع حسین آباد بهشهر گفت: این کارخانه اگر مسائل زیست محیطی نداشته باشد، کسی مخالفت ندارد ولی اگر مسائل زیست محیطی داشته باشد و نتواند شرایط مناسب تأمین کند، باید مطابق با محیط زیست طراحی شود.

وحیدی نظرات محیط زیست را نقطه کلیدی احداث یا عدم احداث کارخانه پتروشیمی مازندران بیان کرد و گفت: همچنین در بخش طبیعت گردی میانکاله مشکلی وجود نداشت ولی در بخش گردشگری ابهاماتی وجود داشت که قرار است در سطح استان این مسئله رسیدگی شود.

وی گفت: ملاحظات گردشگری میانکاله با رعایت الزامات محیط زیستی این مسئله فعال می‌شود.