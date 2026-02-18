به گزارش خبرنگار مهر ، صبح چهارشنبه دومین رویداد ۲۴ ساعته «طنین» با حضور بانوان فعال رسانه‌ای کهگیلویه و بویراحمد در سالن کتابخانه های عمومی استان به همت سازمان بسیج رسانه در یاسوج آغاز شد.

مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد در ابتدای این رویداد گفت: این رویداد با هدف ایجاد فضای گفت‌وگو و تبادل نظر میان بانوان فعال رسانه‌ای استان برنامه‌ریزی شده و شرکت‌کنندگان درباره مسائل و ظرفیت‌های حوزه رسانه به بحث و تبادل نطر می پردازند.

سرهنگ عباس رضایی اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد اصحاب رسانه کهگیلویه و بویراحمد را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: بانوان رسانه‌ای استان در مناسبت‌ها، برنامه‌ها و حتی شرایط بحرانی حضوری فعال و اثرگذار دارند.

مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به دومین سال برگزاری «طنین» گفت: امسال این رویداد با برنامه‌ریزی منسجم‌تری برگزار شده است.

وی هدف از برگزاری این برنامه را تقویت هم‌افزایی و طراحی برنامه‌های مشترک برای سال آینده عنوان کرد.

سرهنگ رضایی با بیان اینکه این جشنواره ۲۴ ساعته است، افزود: در این جشنواره ۴ بانوی تاثیر گذار در مدت ۲۰ دقیقه مطالب و موفقیت های خودشان را عنوان کرده و اصحاب رسانه هم در قالب های خبر، گزارش، یادداشت، فیلم، عکس نوشت، اینفوگراف و موشن گراف تولید محتوا می کنند.

وی اضافه کرد: آثار تولید شده بعد از داوری در اختتامیه جشنواره رسانه ای ابوذر در سال جدید تجلیل می شوند.