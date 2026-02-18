رحمان نیا: هوای زنجان گرم می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری بوده و از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می شود.

وی با بیان اینکه بارش باران مناطق مختلف استان را فرا می گیرد، اظهار کرد: بارش باران به صورت ضعیف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: وزش باد شدید تا اواخر هفته مهمان زنجانی ها است و در این به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان افزایش یافته و هوا گرم می شود.

وی تصریح کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۹ درجه سانتیگراد بوده که این میزان دما نسبت به مدت مشابه روز گذشته افزایش داشته و هوا گرم تر شده است.