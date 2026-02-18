  1. استانها
  2. زنجان
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۳۳

رحمان نیا: هوای زنجان گرم می شود

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از گرم شدن هوای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری بوده و از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می شود.

وی با بیان اینکه بارش باران مناطق مختلف استان را فرا می گیرد، اظهار کرد: بارش باران به صورت ضعیف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: وزش باد شدید تا اواخر هفته مهمان زنجانی ها است و در این به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان افزایش یافته و هوا گرم می شود.

وی تصریح کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۹ درجه سانتیگراد بوده که این میزان دما نسبت به مدت مشابه روز گذشته افزایش داشته و هوا گرم تر شده است.

کد خبر 6752437

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

