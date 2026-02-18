حمیدرضا رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ایجاد فضای مناسب برای عرضه محصولات و دستاوردهای مهارت‌آموزان، فروشگاه دائمی محصولات رسمی این گروه در ایلام به زودی افتتاح خواهد می شود.

وی ادامه داد: این اقدام نتیجه تلاش‌های مستمر اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و حمایت‌های مدیران و مربیان محلی است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان ایلام اعلام کرد: فروشگاه مذکور، بستر مناسبی برای بازاریابی و فروش محصولات تولیدی مهارت‌آموزان فراهم خواهد کرد.

وی بیان داشت: این فروشگاه به عنوان یک نقطه دسترسی آسان برای شهروندان به محصولات باکیفیت و کارآفرینان محلی عمل خواهد کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان با تأکید بر اهمیت اشتغال‌زایی در دنیای دیجیتال و آغوش باز به طرح‌های کارآفرینانه، اظهار کرد: راه‌اندازی این فروشگاه به مهارت‌آموزان این امکان را می‌دهد که در یک فضای حرفه‌ای و منظم محصولات خود را به نمایش بگذارند و از این رهگذر درآمدزایی کنند.

وی اضافه کرد: این فروشگاه همچنین به عنوان یک الگوی موفق در دیگر شهرهای استان مورد توجه قرار گرفته است و تجربه مثبت فروشگاه‌های مشابه در آبدانان و دهلران، نشان دهنده ظرفیت‌های بالای مهارت‌آموزان ایلامی برای رقابت در بازار امروز است.

رئیسی افزود: ما به دنبال ایجاد یک شبکه قوی و پویا از کارآفرینان هستیم که نه تنها به توانمندسازی اقتصادی ابزارهای اشتغال کمک کند بلکه فرهنگ کارآفرینی را نیز در جامعه ترویج دهد.

رئیسی اضافه کرد: این اقدام، نه تنها به تقویت مهارت‌های عملی مهارت‌آموزان کمک می‌کند، بلکه رونق اقتصادی شهرستان ایلام را نیز در پی خواهد داشت و نقطه عطفی در مسیر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در این استان خواهد بود.