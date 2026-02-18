۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۳۰

کشف ۲۷۴ میلیارد تومان کالای قاچاق در کرمانشاه

کشف ۲۷۴ میلیارد تومان کالای قاچاق در کرمانشاه

کرمانشاه- ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه از کشف بیش از ۲۷۴ میلیارد تومان کالای قاچاق در ۱۰ ماهه امسال خبر داد و گفت ۷۸ پرونده در این رابطه تشکیل شده است.

رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش کشفیات کالای قاچاق در گمرکات استان طی ۱۰ ماهه سپری شده از سال جاری خبر داد و جزئیات این اقدامات را تشریح کرد.

وی اظهار داشت: در ۱۰ ماهه سپری شده از سال جاری، ۲۷۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون تومان کالای قاچاق در گمرکات استان کرمانشاه کشف شده است که این رقم نشان‌دهنده تشدید نظارت‌ها و رصد دقیق مبادی گمرکی استان است.

وی افزود: در این رابطه ۷۸ فقره پرونده قاچاق کالا تشکیل شده و ۱۵۴ متهم نیز به مراجع قانونی معرفی شده‌اند تا روند رسیدگی قضایی به تخلفات صورت گیرد.

ناظر گمرکات استان کرمانشاه با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: میزان جریمه تعیین شده برای این تعداد پرونده قاچاق، ۹۶۲ میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان بوده که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه محاسبه و تعیین شده است.

نیک‌روش در ادامه به تشریح اقلام کشف‌شده پرداخت و گفت: عمده کالاهای قاچاق کشف شده در این مدت شامل گاز ال پی جی، قیر، نفتگاز، ایزوگام، بنزین، مشروبات الکلی، تراکتور، قطعات مرغ، خوراک ماهی، قارچ، پلی اتیلن، سنگ گرانیت، کامپاند و اسید فرمیک بوده است.

وی خاطرنشان کرد: کشف این حجم از کالاهای قاچاق حاصل همکاری نیروهای گمرک، دستگاه‌های نظارتی و سایر نهادهای مسئول در حوزه مقابله با قاچاق کالا است و این روند با جدیت در مبادی رسمی استان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل گمرک کرمانشاه تأکید کرد: مقابله با قاچاق کالا نقش مهمی در حمایت از تولید داخلی، صیانت از منابع ملی و برقراری عدالت اقتصادی دارد و گمرک استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و فنی، نظارت‌ها را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند.

