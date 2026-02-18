سرریز سد گاران مریوان با دبی ۳۰۰ لیتر بر ثانیه در سال آبی جاری

آرش آریانژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارشهای مناسب و مدیریت منابع و مصارف آب، سد گاران در شهرستان مریوان با دبی ۳۰۰ لیتر بر ثانیه سرریز کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان، در این خصوص اظهار کرد: در پی افزایش بارندگیها و بهبود وضعیت ذخایر آبی استان، مخزن سد گاران تکمیل و آب مازاد از تاج سد سرریز شده است.
وی با بیان اینکه سد گاران یکی از منابع مهم تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه به شمار میرود، افزود: افزایش میزان بارندگیها موجب شد تراز مخزن به سطح سرریز برسد و آب به صورت طبیعی از سرریز سد خارج شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب، خاطرنشان کرد: این شرایط نشاندهنده بهبود وضعیت ذخایر آبی استان است، اما با توجه به ضرورت تأمین پایدار آب، مدیریت مصرف و برنامهریزی برای استفاده بهینه از منابع موجود، بهویژه در فصل گرم سال، همچنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
