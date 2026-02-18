ثبت ۹ میلیون سفر دریایی به جزایر کیش و قشم در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر،اله مراد عفیفی پور، مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در شصت و ششمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در جمع همه اعضائ دستگاه های مرتبط با بیان این مطلب درباره اقدامات انجام شده در این حوزه برای نوروز ۱۴۰۵ گفت: از مجموع بیش از ۱۷ میلیون نفر سفری که در ۱۰ ماهه گذشته صورت گرفته حدود 9 میلیون آن متعلق به جزایر کیش و قشم بوده است.

وی با اشاره به مشکلات مناطق آزاد کیش و قشم در حوزه ترددهای دریایی افزود: تداخل رادیویی و فرکانسی از مهمترین این مشکلات است که زمینه ساز بروز حوادث را فراهم می سازد بویژه زمانیکه ترافیک تردد بالا می رود.

مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کمبود و ضعیف بودن تجهیزات نجات در اسکله های گردشگری اعم از حلقه و جلیقه نجات،علائم اضطراری و هشداردهنده در اسکله های متعلق به مناطق آزاد کیش و قشم را از دیگر معضلات عنوان کرد و افزود: همچنین کمبود تجهیزات پزشکی کمپ های اورژانس، علائم ایمنی ،راهنمای مسیر و هشداری در اسکله های گردشگری قشم و بنادر لافت و پل این جزیره و نبود سیستم های سرمایشی به اندازه کافی نیز از دیگر نواقص است.

وی گفت: حدود ۶۰ دستگاه لندینگ کرافت و ۵۷ شناور مسافری در استان هرمزگان پیش بینی کرده ایم که هر کدام به ترتیب ظرفیت حدود ۷ هزار دستگاه خودرو و ۶ هزار مسافر را دارند.

عفیفی پور درباره راه اندازی گرند فری افزود: هنوز به توافق نهایی نرسیدیم و در تلاش هستیم تا با یک مجموعه گردشگری بتوانیم این خط گردشگری را در جزایر قشم، کیش، بند عباس و هرمز و بوموسی را فعال کنیم.

وی گفت: مذاکرات صورت گرفته و مشکل سوخت حل شده و به محض نهایی شدن توافق بین مالک شناور و تورگردان خبر قطعی آن را اعلام خواهیم کرد.