اهالی فرهنگ و هنر کرمان با مشارکت صندوق اعتباری هنر حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین اسحاقی، در نشست صمیمی نامداران و پیشکسوتان فرهنگ، هنر، دین و رسانه که با حضور استاندار کرمان و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در کرمان برگزار شد، از حضور و توجه ویژه استاندار به حوزه فرهنگ و هنر، همچنین اهتمام مدیران صندوق اعتباری هنر به مسائل و نیازهای این استان قدردانی کرد.



وی با خیرمقدم به مهمانان حاضر گفت: این جلسه برای حضور پیشکسوتان فرهنگ، هنر، دین و رسانه استان کرمان برگزار شد تا موضوعاتی از جمله مسائل حرفه‌ای، خدمات بیمه‌ای، حمایت‌های مالی و تسهیل دسترسی به امکانات صندوق اعتباری هنر مطرح، بررسی و پیگیری شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به حضور مسئولان صندوق اعتباری هنر در قالب طرح «فرا تهران» و دیدارهای آنان با هنرمندان شهرستان‌های مختلف استان ادامه داد: مدیرعامل صندوق اعتباری هنر و تعدادی از مدیران این صندوق از روز دوشنبه در استان کرمان حضور دارند. مشاور مدیرعامل با سفر به شرق کرمان با اهالی فرهنگ و هنر شهرستان‌های بم، ریگان، فهرج و نرماشیر دیدار کرد و مسائل و مطالبات آنان از نزدیک بررسی شد.



وی گفت: معاونان و مسئولان دیگر صندوق روز سه‌شنبه به شهرستان‌های بافت، رابر، ارزوئیه و بردسیر همچنین شهرستان‌های شمالی استان سفر کردند. در مرکز استان نیز با هشت نفر از پیشکسوتان و بزرگان فرهنگ و هنر در منازل آنان دیدار داشتیم که از نزدیک مسائل و درخواست‌های آنان بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد.



اسحاقی در ادامه پیشنهادهای را مطرح کرد و گفت: هنرمندان می‌توانند به عنوان اشخاص حقیقی در صندوق اعتباری هنر عضو شوند و یکی از پیشنهادهایی که مطرح شده، این است که اشخاص حقوقی از جمله موسسات فرهنگی و هنری، آموزشگاه‌های آزاد هنری و گالری‌ها هم شامل خدمات صندوق شوند.



وی با اشاره به نیازهای اهالی فرهنگ، هنر و رسانه بیان کرد: وام‌های کم‌بهره و خرید تجهیزات برای این قشر، همچنین فروش آثار هنرمندان و راه‌اندازی گالری‌های مجازی از جمله مواردی است که صندوق می‌تواند در آنها حمایت‌کننده باشد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان اضافه کرد: مواردی وجود دارد که هنرمندان از طریق دانشگاه یا غیر دانشگاه کارهای پژوهشی در حوزه هنر و فعالیت هنری ارائه می‌دهند و لازم است پیگیری شود که این افراد نیز مورد حمایت قرار گیرند.

