امکان شنیدن تاریخ صوتی انقلاب اسلامی ایران فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تنها چند روز به افتتاح سیوسومین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران مانده است. نمایشگاه کتاب فرصت ویژهای است تا دوستداران کتاب با گشتوگذار در میان غرفهها، کتابهای مورد نظر خود را تهیه کنند.
اما در کنار کتب فیزیکی، اقسام دیگری نیز امروزه در دسترس دوستداران کتاب است؛ کتاب الکترونیک و کتاب صوتی ازجمله این محصولات به شمار میآیند. یکی از قابلیتهای کتاب صوتی این است که مخاطب در حین رانندگی یا پیادهروی و حتی اشتغال به امور دیگر نیز میتواند از محتوای آن بهره ببرد.
موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی در زمره موسساتی است که با تولید کتب صوتی، گامی نو در این مسیر برداشته است.
این مرکز تاکنون هشت عنوان کتاب صوتی با عناوین «خاطرات سپهبد شهید علی صیاد شیرازی»، «خاطرات سرلشکر سید یحیی (رحیم) صفوی»، «خاطرات حاج حسین سلیمانی»، «خاطرات آیتالله محمدرضا مهدویکنی»، «خاطرات حجتالاسلام والمسلمین ناطقنوری»، «خاطرات محسن رفیقدوست»، «خاطرات سید احمد علمالهدی» و «خاطرات آیتالله ابوالقاسم خزعلی» تولید و منتشر کرده است.
تفاوت بارز این آثار نسبت به آثار مشابه در حوزه کتاب صوتی، روایت خاطرات با صدای خود راوی است. قطعا شنیدن خاطرات سپهبد صیاد شیرازی به زبان خود شهید یا همراهی با خاطرات آیتالله مهدویکنی با صدای خود ایشان، جذابیت و شیرینی خاص خود را دارد. به علاوه این که، این کتابها سرشار از فرازهای ناب تاریخی، ناگفتههای بسیار و نکات جذاب و ناشنیده است.
هرچند که جای کتاب فیزیکی را هیچ «چیز» دیگری نمیگیرد، اما در آستانه سی و سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران که قرار است به شیوهای خاص هم به صورت فیزیکی و هم به صورت مجازی برگزار شود، خوب است که به مدیومهای دیگری در حوزه کتاب نیز فکر کرد.
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