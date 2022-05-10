پلمب در انتظار واحدهای صنفی بی توجه به واکسیناسیون

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر همدمی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت و مقابله با کرونا آستارا با بیان اینکه تزریق دز سوم در این شهرستان باید افزایش یابد، اظهار کرد: عدم انجام واکسیناسیون آثار سو برای شهروندان دارد لذا افرادی که برای واکسیناسیون مراجعه نکرده اند باید هرچه سریع‌تر برای تزریق واکسن اقدام کنند.

دادستان آستارا با بیان اینکه عدم انجام واکسیناسیون تهدیدی علیه بهداشت عمومی محسوب شده و جرم است، افزود: با واحدهای صنفی که واکسن کرونا نزده اند برخورد می‌شود.

همدمی افزود: از بازرسان اتاق اصناف و اداره صمت تقاضا داریم با همکاری پلیس اماکن بازرسی خود را از واحدهای صنفی به عمل آورند و در صورت امتناع واحد صنفی از تزریق واکسن واحد فوق را به دادستانی معرفی کرده تا برابر قانون با آنها برخورد شود.

بازرسی از ۴۰۱ واحد صنفی آستارا

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری آستارا هم در این جلسه با اشاره به اینکه ۱۷۶۰ شهروند آستارایی در قالب رزمایش واکسیناسیون دز سوم را دریافت کرده اند، افزود: کارکنان ادارات شهرستان باید نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.

حسن آدمیت اظهار کرد: در یک هفته گذشته ۴۰۱ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده و از این تعداد به ۲۹ واحد صنفی متخلف در حوزه بهداشتی تذکر داده شد و یک واحد صنفی نیز پلمب شد.