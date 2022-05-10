به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدیاناردی عصر سه شنبه در دیدار با استاندار اردبیل اظهار کرد: کرونا یک امتحان بزرگ بود که با افزایش روند واکسیناسیون به همت دولت و اینکه اولویت را بر واکسن سلامتی مردم قرار داد شاهد کاهش فوتی و بستری بودیم.
وی با بیان اینکه به دلیل شیوع بیماری کرونا شاخصهای بهداشتی درمانی در طول دو سال افت پیدا کرده است، گفت: در طول دو سال شیوع کرونا حدود ۶۳۶ هزار مراجعه سرپایی به بیمارستان استان مراجعه کرده اند که حدود ۲ هزار و ۸۰۰ فوتی، حدود ۳۰۰ هزار ترخیصی و حدود ۳۴ هزار بستری و حدود ۱۲۵ هزار آزمایش PCR انجام شده است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به آسیبهای وارد شده به زیرساختهای بیمارستان با شروع کرونا افزود: زیرساختهای تجهیزاتی، ساختمانی، اعتباری و نیروی انسانی آسیبهای زیادی را متحمل شدند، در حالی که مقرر شده بود دستگاه سی تی اسکنی در طول ۱۵ سال ۱۰۰ هزار سی تی اسکن انجام دهد در طول دو سال حدود ۱۰۵ هزار سی تی اسکن انجام شد.
محمدیاناردی بیان کرد: با وجود ۴۷۶ متخصصان و ۹۲ پزشکان فوق تخصص همچنان با کمبود پزشک در اردبیل مواجه هستیم و در حال حاضر در حوزه درمان با ۱۲ بیمارستان، ۲ هزار و ۳۶۶ تخت بیمارستان، ۱۰۵ تخت آی سی یو، ۵۱ تخت سی سی یو، ۸ تخت آی سی یو اطفال، ۳۵ تخت آی سی یو نوزادان و ۱۱۳ تخت دیالیز در خدمت هم استانیها هستیم.
وی افزود: حوزه سلامت دارای ابعاد مختلفی در حوزههای مختلف جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی بوده است و تنها ۲۵ درصد مسائل مربوط به حوزه سلامت با دانشگاه علوم پزشکی اردبیل است و بقیه مسائل مربوط به سایر دستگاههای اجرایی است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی جز پرتکلیفترین، متنوعترین و پرچالشترین سازمانهای استان است که خدمات بهداشتی و درمانی را تا دوردستترین نقطه استان ارائه میدهد.
محمدیاناردی با بیان اینکه هدف گذاری دانشگاه، جلب رضایت خدا و مردم است و امیدواریم بتوانیم شاهد بهبود نگرش نسبت به جامعه پزشکی باشیم، گفت: مهمترین چالش در حوزه آموزش دانشگاه، افزایش پذیرش دانشجوی رشتههای پزشکی است که امسال موظف به افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجو هستیم در حالی که از نظر امکانات آموزشی در تنگنا هستیم.
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