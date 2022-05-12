اعتراف ارتش رژیم صهیونیستی به قتل خبرنگار فلسطینی با گلوله‌ جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، با وجود تکذیب‌های اولیه سرانجام ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که پس از تحقیقات به این نتیجه رسیده که گلوله‌های جنگی سربازان باعث شهادت وی شدند.

در گزارش اعلام شده از سوی ارتش رژیم صهیونیستی گفته شده بر اساس بررسی‌ها، یکی از نظامیان یگان مخفی «دوفدیوان» در فاصله ۱۰۰ تا ۱۵۰ متری محل شهادت ابوعاقله مستقر شده و طی عملیات نظامی ده‌ها گلوله به محل حضور خبرنگار فلسطینی شلیک کرده است.

ارتش صهیونیستی همچنین ادعا کرده که با وجود تکذیب تیراندازی از سوی نظامیان یگان دوفدیوان، اما این احتمال وجود دارد که او به‌طور تصادفی شلیک گلوله صورت گرفته و برخی از گلوله‌های شلیک شده توسط سربازان یگان دوفدیوان به سمت شمال محلی که شیرین ابوعاقله حضور داشت، برخورد کردند.

همچنین طبق تحقیقات ارتش اسرائیل، گلوله‌ای که به شیرین اصابت کرده با کالیبر ۵.۵۶ میلی‌متر بود که از اسلحه «اِم ۱۶» متعلق به نظامیان صهیونیست شلیک شده است.

وزارت بهداشت فلسطین صبح چهارشنبه از شهادت شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره، به دلیل اصابت گلوله مستقیم نظامیان صهیونیست به سرش خبر داد.

شیرین نصری ابوعاقله در سال ۱۹۷۱ در بیت‌المقدس به دنیا آمد و در خانواده‌ای مسیحی اهل بیت لحم در جنوب کرانه باختری بزرگ شد. تحصیلات متوسطه خود را در مدرسه «راهبات الوردیه» در بیت حنینا در شهر مقدس به پایان رساند.

شیرین ابتدا در دانشگاه علم و صنعت اردن در رشته معماری تحصیل کرد، سپس به روزنامه نگاری در دانشگاه یرموک در اردن تغییر رشته داد و با رتبه برتر از آنجا فارغ‌التحصیل شد.

شیرین ابوعاقله پس از فارغ‌التحصیلی به فلسطین بازگشت و در رسانه‌های مختلفی مثل رسانه‌ی آن روا، رادیو صوت فلسطین، کانال ماهواره‌ای امان، مؤسسه‌ی مفتاح و رادیو مونت کارلو کار کرد.

در سال ۱۹۹۷، شیرین در ابتدای راه‌اندازی دفتر شبکه ماهواره‌ای الجزیره در فلسطین به گروه شبکه الجزیره پیوست و تا زمانی که در حمایت از میهن و آرمانش به شهادت رسید، در آنجا ماند.

شهادت خبرنگار فلسطینی با گلوله جنگی ارتش رژیم صهیونیستی با موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی روبرو شده است.

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