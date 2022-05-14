به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات پارلمانی لبنان فردا یکشنبه ۱۵ مه ۲۰۲۲ در این کشور برگزار می‌شود. در همین رابطه وبگاه اسپوتنیک عربی یک نظرسنجی جدید بر روی صفحه نخست خود قرار داده است.

در این نظرسنجی از کاربران جهان عرب سوال شده است که آیا به اعتقاد شما انتخابات پارلمانی در لبنان موجب ایجاد تحولات جدید در صحنه سیاسی این کشور می‌شود؟

در پاسخ به این سوال ۷۵.۹ درصد شرکت کنندگان گزینه «خیر، احزاب سنتی مجدداً آرا را به خود اختصاص می دهند» را انتخاب کرده‌اند.

براین اساس، تنها ۲۴.۱ درصد از کاربران جهان عرب اعتقاد دارند که انتخابات لبنان موجب تغییر و تحولات جدید در صحنه سیاسی این کشور می‌شود.

حالا در فاصله یک روز مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی در لبنان باید منتظر باشیم که نظر کدام گروه از شرکت کنندگان در این نظرسنجی درست از آب درمی‌آید.