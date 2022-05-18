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۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۵۲

در آلمان؛

رهبران مالی G۷ قانونمندسازی رمزارز را بررسی می کنند

رهبران مالی G۷ قانونمندسازی رمزارز را بررسی می کنند

رهبران مالی گروه ۷ در جلسه ای که طی روزهای آینده در آلمان برگزار می شود درباره قانونمندسازی رمزارز گفتگو می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرانسیس ویلروی دو گالو رییس بانک مرکزی فرانسه اعلام کرد در جلسه مدیران مالی گروه ۷ احتمالاً درباره قانونمندسازی دارایی های رمزارزی گفتگو شود.

او در کنفرانس بازارهای نوظهور در پاریس با اشاره به تنش های اخیر در بازار رمزارز گفت: آنچه اخیراً اتفاق افتاده زنگ بیداری است که نیاز به قوانینی جهانی را نشان می دهد.

او در ادامه افزود: اروپا با «چهارچوب قانونگذاری برای دارایی های رمزارزی»(MICA) این مسیر را هموار کرده است. ما در اجلاس G۷ که در آلمان برگزار می شود، در کنار موضوعات دیگر درباره چالش های این حوزه نیز گفتگو می کنیم.

کد مطلب 5492997

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