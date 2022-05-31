  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۸:۵۹

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

هوای زنجان گرم تر می شود/بارش پراکنده باران

هوای زنجان گرم تر می شود/بارش پراکنده باران

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: دمای هوای استان زنجان روند افزایشی داشته و هوا گرم تر می شود. 

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و بارش باران به صورت پراکنده مناطق مختلف را فرا می‌گیرد.

وی از وقوع وزش باد در استان خبر داد و اظهار کرد: به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: این شرایط جوی تا پایان هفته در استان ادامه دارد و در برخی از مناطق بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و ابراز داشت: دمای هوای استان روند افزایشی داشته و هوا گرم‌تر می‌شود.

کد مطلب 5503410

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها