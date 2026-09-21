به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز (دوشنبه ۳۰ شهریور) وارد دومین روز رسمی مسابقات شد.

کاروان ورزش ایران که روز نخست بازی ها را با مدال برنز بسکتبال به پایان رساند و در رشته ای مانند تنیس روی میز هم به واسطه برد برابر هند پیروزی های ارزشمندی را به نام خود ثبت کرد، در این روز از بازی ها در ۱۱ رشته انفرادی و تیمی نماینده خواهد داشت به این امید که بتواند نتایج امیدوارکننده و تاثیرگذاری کسب کند.

پیروزی تیم بسکتبال سه دختران در اولین دیدار

تیم ملی بسکتبال سه‌نفره دختران در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برابر ازبکستان به میدان رفت و با نتیجه ۱۹بر۵ به پیروزی رسید. دختران ایران در دومین دیدار خود از ساعت ۱۴:۱۵ امروز، برابر تیم ملی ژاپن، میزبان بازی‌های آسیایی، قرار خواهند گرفت.

حذف دختر ووشوکار ایران

در ادامه مسابقات ووشو و در بخش ساندا، دیانا رحیمی ملی‌پوش وزن ۶۰-کیلوگرم برابر «ژانگ» از چین نتیجه را واگذار کرد و حذف شد. پیش از او زهرا کیانی از دور رقابت ها کنار رفته بود.

۴ ژیمناست کار ایران فینالیست شدند

با پایان مرحله مقدماتی رقابت‌های ژیمناستیک هنری، چهار ژیمناست ایران موفق شدند جواز حضور در فینال تک‌وسیله را به دست آورند. در دارحلقه، سیاوش سیاهی با امتیاز ۱۳.۸۶۶ در جایگاه ششم قرار گرفت و مهدی احمدکهنی با امتیاز ۱۳.۶۶۳ هشتم شد تا هر دو ژیمناست ایران راهی فینال این ماده شوند. آرمان خدایی نیز در خرک حلقه با کسب امتیاز ۱۴.۴۰۰ در رده چهارم قرار گرفت و به فینال این وسیله رسید. مهدی الفتی هم در پرش خرک با امتیاز نهایی ۱۴.۰۸۳، شامل دو اجرای ۱۴.۹۶۶ و ۱۳.۲۰۰، در جایگاه سوم ایستاد و فینالیست شد. محمدرضا حمیدی در بارفیکس با امتیاز ۱۲.۸۳۳ در رده نهم قرار گرفت و به عنوان رزرو نخست فینال این ماده معرفی شد.



۴ نماینده ژیمناستیک ایران فینالیست شدند

پایان کار آتوسا گلشادنژاد بدون مدال

در چارچوب مسابقات کاراته، آتوسا گلشادنژاد در نخستین دیدار خود در رقابت‌های وزن ۶۸- کیلوگرم با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب سوباسا کاما از ژاپن شد. کاراته‌کا ژاپنی نیز در دیدار نیمه‌نهایی با نتیجه ۷ بر ۴ مغلوب لی چیائو از چین شد تا گلشادنژاد شانس حضور در جدول شانس مجدد و کسب مدال برنز را از دست بدهد.

آتوسا گلشادنژاد از مدال بازماند

تیم ملی هندبال باخت

تیم ملی هندبال امروز دومین دیدار خود در بازی های آسیایی را برابر بحرین برگزار کرد و با نتیجه ۳۴ به ۲۰ متحمل شکست شد. ملی پوشان ایران نتیجه دیدار نخست را هم به کویت واگذار کرده بودند. آنها روز سه شنبه سومین دیدار خود را برابر کره جنوبی برگزار می کنند.

تیم ملی هندبال نتیجه دومین دیدار خود را به بحرین واگذار کرد

پیروزی ساحلی بازان والیبال

تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) برای برگزاری نخستین دیدار خود به مصاف تیمور شرقی (فرناندز خاویر / والنت) رفت و ۲بر صفر این تیم را شکست داد.

حذف زودهنگام اولین نماینده بوکس

مبارزه بوکسورهای ایران در بازی های اسیایی با علی حبیبی‌نژاد در وزن ۷۰ کیلوگرم آغاز شد. او در نخستین مبارزه خود به مصاف لی جیوفنگ از چین رفت و در پایان با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل حریف چینی شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

ژاپن با ۴۳ اختلاف امتیاز مغوب تیم ملی کبدی زنان ایران شد

تیم ملی کبدی بانوان نخستین دیدار خود را امروز برابر ژاپن برگزار کرد و موفق به شکست ۶۳ بر ۲۰ این تیم شد. ملی پوشان ایران در نیمه نخست هم با نتیجه ۳۲ بر ۵ پیروز شده بودند.

ژاپن برابر تیم ملی کبدی زنان ایران شکست سنگینی متحمل شد

سریع ترین شناگر به فینال نرسید

سامیار عبدلی سریع‌ترین شناگر ایران در مرحله مقدماتی ماده ۵۰ متر آزاد با ثبت زمان ۲۲ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه به کار خود در این ماده پایان داد و نتوانست فینالیست شود. سامیار عبدلی در حالی به کار خود پایان داد که فقط سه صدم ثانیه با رکورد خود فاصله داشت.

سامیار عبدلی در ۵۰ متر آزاد فینالیست نشد

پنجمی تیم تفنگ ۱۰ متر بدون فینالیست انفرادی

در دومین روز از رقابت‌های تیراندازی و در تفنگ ۱۰ متر، امیر محمد نکونام با ۶۲۸/۹ امتیاز و تنها ۰/۶ امتیاز اختلاف در رده دهم ایستاد و از صعود به فینال باز ماند. پوریا نوروزیان با ۶۲۶/۵ امتیاز هجدهم شد و هادی غره‌باقی با ۶۲۵/۳ امتیاز در جایگاه بیستم قرار گرفت. همچنین تیم ایران با ترکیب نکونام، نوروزیان و غره‌باقی با ۱۸۸۰/۷ امتیاز در بین ۱۳ تیم در جایگاه پنجم ایستاد.

عنوان هفتمی مطاعی با بهبود رکورد ملی

در ادامه مسابقات شنا بازی های آسیایی، امیر مطاعی در ماده ۱۰۰ متر قورباغه موفق به حضور در فینال شد. او در مرحله مقدماتی این ماده زمان ۱:۰۰.۶ را ثبت کرد و با ایستادن در رده هشتم، فینالیست شد. در مرحله نهایی، مطاعی با زمان ۱:۰۰.۵۷ به همراه چانگ چانگ‌چی از چین‌تایپه به صورت مشترک در رده هفتم ایستاد. امیر مطاعی با رکوردی که در فینال به ثبت رساند ۹ صدم ثانیه رکورد خود را بهبود بخشید.

مطاعی دومین فینالیست شنای ایران شد

پایان کار الفتی در مرحله مقدماتی پرش خرک

مهدی الفتی در رقابت‌های ژیمناستیک هنری و در ماده پرش خرک، دو اجرای خود را با امتیازهای ۱۴.۹۶۶ و ۱۳.۲۰۰ پشت سر گذاشت و با نمره نهایی ۱۴.۰۸۳ به کار خود در مرحله مقدماتی پایان داد. او برای صعود به فینال باید منتظر نتایج سایر شرکت‌کنندگان در وسیله پرش خرک باشد.

هفتمی هومر عباسی بعد از یک طلسم شکنی

در جریان مسابقات شنا و در دومین روز این رقابت ها، هومر عباسی در مرحله مقدماتی ماده ۵۰ متر کرال پشت مردان به آب زد و با ثبت زمان ۲۵ ثانیه و ۳۷ صدم ثانیه، ضمن شکست رکورد ملی به فینال این ماده راه یافت. با فینالیست شدن هومر عباسی، شنا ایران بعد از ۱۶ سال در فینال انفرادی بازی های آسیایی نماینده دارد. این شناگر در فینال این ماده زمان ۲۵.۲۳ را ثبت کرد و در رده هفتم ایستاد.

پرچمدار به مدال نرسید

مسابقات ووشو بازی های آسیایی امروز پیگیری شد که طی آن زهرا کیانی یکی از دو پرچمدار کاروان ایران در فرم‌ چانگ‌چوان به رقابت با ۱۵ حریف آسیایی دیگر خود پرداخت. کیانی در این رقابت صاحب امتیاز ۹،۷۰۳ اما از کسب مدال بازماند و به عنوان چهارمی بسنده کرد.

حرکت چرخشی زهرا کیانی در هوا برای اجرای زیبای فرم چانگ چوان تشویق تمامی تماشاگران را به دنبال داشت اما او مدال نگرفت

ادامه دارد ....