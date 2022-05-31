۷۸ درصد نیروهای شاغل در پروژه های نفت و گاز ایلام بومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری صبح سه شنبه در دیدار با استاندار ایلام اظهار کرد: استان ایلام دارای منابع عظیم نفت و گاز است و طرح‌هایی در استان در این بخش‌ها در حال اجراست.

وی گفت: بخشی از طرح‌های نفت و گاز نیز در حال توسعه است که فرصتی برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و رفع عقب ماندگی‌های استان خواهد بود.

حیدری بیان کرد: ۷۸ درصد نیروهای شاغل در این شرکت‌ها و طرح‌های اجرایی در حوزه نفت و گاز، نیروی‌های بومی استان هستند.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ادامه داد: نگاه در مجموعه‌های نفت و گاز در استان ایلام به بومی گزینی و اشتغال به کار نیروهای بومی است، برای جذب نیروهای بومی تلاش می‌شود که فرایند شفاف سازی استفاده شود.

وی با بیان اینکه استفاده از نیروهای بومی با توجه به طرح‌هایی که در استان‌ها در حوزه نفت و گاز اجرا می‌شود از اولویت‌های مهم شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است، عنوان کرد: شرکت‌های نفت مناطق مرکزی ایران اولین شرکتی است که در حوزه محیط زیست وارد عمل شده و در راستای جمع آوری گازهای چاه‌های استان با توجه به ایجاد اشتغالی که هم دارند در حال فعالیت است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشاره به استقرار شرکت و نفت و گاز در استان، افزود: کرد: هیچ اصراری بر اینکه چه شرکتی در کجا باشد نداریم، ما ملکف به اجرای ابلاغات و دستورات از بالا هستیم، کار ما در حوزه اجرا است و تصمیم گیری در این حوزه مربوط به مدیران و مسئولان کشوری است.