به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب‌زاده در نشست خبری ضمن تسلیت حادثه دلخراشی که در آبان رخ‌داد، گفت: داغدار این حادثه در تمام ایران هستیم.

وی سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی را به مردم ایران تسلیت گفت و افزود: نامی که انقلاب ایران و جمهوری اسلامی ایران بدون آن در جهان شناخته نمی‌شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره سفر رئیس‌جمهور به عمان، گفت: سیاست خارجی دولت در حوزه همسایگی با یک تمرکز خاصی طی چند ماه گذشته پیگیری شده است.

وی افزود: ثمرات این سیاست خارجی در سطوح مختلف در سفرهای آقای رئیسی و و رؤسای کشورها به ایران دیده می‌شود.

میزبانی شایسته سلطان عمان از رئیس‌جمهور

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: در سفر بسیار مهم آقای رئیسی به عمان، ۱۳ سند که سال‌ها معطل مانده بود به امضا رسید.

خطیب‌زاده افزود: در زمینه‌ی توسعه حمل و نقل، ترانزیت، همکاری‌های انرژی و نفت و در حوزه مراودات تجاری و البته مسائل سرمایه گذاری توافقات بسیار خوبی انجام شد.

وی تصریح کرد: در حوزه مراودات اقتصادی بسیاری از موضوعات و پروژه‌ها و ابتکاراتی که معطل مانده بود در این سفر تبدیل به اسناد لازم الاجرا شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: سلطان عمان میزبانی شایسته از رئیس جمهور ایران داشت.

خطیب‌زاده گفت: دیروز مطابق برنامه ریزی های انجام شده، سفر رئیس جمهور تاجیکستان را داشتیم که سفر فوق العاده موفقی بود و ملاقات‌های عالی با مقام معظم رهبری با رئیس جمهور داشتند.

منتظر تصمیم ایالات متحده آمریکا هستیم

وی در پاسخ به سوالی در واکنش به اظهارات «رابرت مالی»، گفت: اظهاراتی که برخی از مقامات آمریکایی با طراحی و یا در پاسخ به پویایی‌های داخلی خودشان انجام می‌دهند، قابل اظهار نظر نیست. اصولاً ما در حوزه گفتگوها و اظهاراتی که با مصرف داخلی بیان می‌شود واکنش نشان نمی‌دهیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: پیام‌ها از مجاری مرسوم بین ما و ایالات متحده در حال انتقال و رفت و برگشت است و در آن مسیر، جمهوری اسلامی ایران راه‌کارها را ارائه کرده است. البته متأسفانه ایالات متحده تاکنون پاسخ‌های لازم را نداده است. اگر ایالات متحده از این روش در گفتار و رفتار خودش فاصله بگیرد و به سمت تضمین سیاسی حرکت کند و ادامه دهد می‌توان گفت که بن‌بستی وجود ندارد.

خطیب‌زاده تصریح کرد: آنچه باعث توقف گفتگوها و مکث در گفتگوها شده است، بی پاسخ گذاشتن ابتکاراتی است که ایران به آمریکا داده است و باید منتظر باشیم که بالاخره ایالات متحده تصمیم خودش را اعلام کند.

گزارش آژانس منصفانه نیست

خطیب‌زاده در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: گزارش آژانس منصفانه نیست و بیم آن می‌رود که فضای فنی گزارش آژانس به واسطه‌ی فشارهای رژیم صهیونیستی به فضای سیاسی تبدیل شود.

وی در واکنش به پایان رسیدن زمان آتش بس در یمن، گفت:: ایران به صورت ویژه تلاش می‌کند شاهد ادامه آتش بس در یمن و رفع محاصره باشیم. امیرعبداللهیان با مقامات مختلف و خاجی با مقامات مختلف مرتبط صحبت کردند و گفتگوی امیرعبداللهیان با «گوترش» و «بورل» بخش عمده‌اش معطوف به یمن بود. کشورهای ائتلاف نمی‌تواند وضعیت مردم یمن به تراژدی تلخ تبدیل شده و امیدواریم شاهد رفع محاصره و تشکیل دولت یمنی - یمنی باشیم. به هرحال تلاش شده که صدای انصارالله خاموش نشود.

زمان گفتگو با سعودی‌ها مشخص نیست / توصیه به آژانس

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره زمان گفتگو با سعودی‌ها، اظهار داشت: زمان دور ششم گفتگوها با سعودی معلوم نشده و باید ببینیم توافقات در چه سمت و سویی حرکت می‌کند، در حوزه حج توافقات عملی شده و امیدواریم حج آرامی را داشته باشیم و وزارت خارجه به همراه نهادهای ذیربط تمام تلاش‌های خود را کرده که، حج آرامی را برای حجاج خود فراهم کنیم. باید ببینیم در حوزه‌های دیگر توافق چگونه پیش می‌رویم و بعد درباره آن صحبت می‌کنیم.

خطیب‌زاده درباره احتمال صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس، گفت: آژانس باید حداکثر دقت را می‌کرد که در مسیر فنی و آنچه در اساسنامه آمده خارج نشود. متأسفانه عناصری مثل رژیم جعلی اشغالگر قدس همواره تلاش کردند هر گاه ابتکاری بوده و نزدیک به یک تحول شدیم شاهد رفتارها و مداخلات آنها بودیم. آژانس دقت کند مسیری که به سختی آمدیم به راحتی تخریب نکند.

توصیه ایران به یونان

وی درخصوص توقیف نفتکش‌های یونانی در خلیج فارس و هشدار یونان به نفتکش‌های این کشور، گفت: «چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی». اینکه در آب‌های سرزمینی ایران و باید عبور بی ضرر باشد و تخلفاتی صورت بگیرد و برخی کشتی‌ها به بنادر میزبان هدایت شوند امر جدیدی نیست. به دولت یونان توصیه می‌کنم به جای هیاهوها از مسیر قانونی اقدام کرده و وکیل بگیرد و ما به عنوان وزارت خارجه کمک می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه خدمه کشتی در وضعیت خوبی هستند، افزود: تلفن‌ها و ارتباط خود را با خانواده دارند و هیچ نگرانی درباره آنها نیست.

هیچ طرف ثالثی خیرخواه روابط ایران و یونان نیست

خطیب‌زاده اظهار داشت وقتی که کشتی ما به صورت غیرقانونی ضبط شد تلاش کردیم تمامی مجاری دیپلماتیک را به صورت فشرده فعال کنیم و وزیر امور خارجه ما نیز با همتای یونانی تلفنی صحبت کرد، اما دولت یونان نشان داد دستور طرف ثالث برای آن‌ها مهم‌تر است.

وی با بیان اینکه باید توجه کنند آمریکا و هیچ طرف ثالثی خیرخواه روابط ایران و یونان نیستند، تاکید کرد: روابط ما محترمانه بوده و باید در همین بستر ادامه یابد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی در خصوص ادعای رسانه‌های غربی در خصوص آینده‌ی مذاکرات گفت: آنچه در رسانه‌های آمریکایی و غربی طراحی می‌شود، تاکتیک‌های قدیمی است و موضوع جدیدی نیست.

به دنبال انتفاع اقتصادی مردم در مذاکرات هستیم

خطیب‌زاده افزود: آن‌چه بین ایران و آمریکا در حال مذاکره است، موضوعاتی است که مرتبط با چرخه انتفاع اقتصادی ایران و باز کردن همه اجزای فشار حداکثری آمریکا است.

وی تصریح کرد: در موضوع FTO برجسته سازی از سوی رژیم صهیونیستی و برخی رسانه‌های آمریکایی صورت گرفته است و از آن زمان پاسخ ما روشن است که فروکاستن به این موضوع، موضع ایران نیست. آنچه نهایت این توافق باید برای ما به دست آورد، انتفاع قطعی مردم ایران است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: موضوعاتی که بین ما و آمریکا مانده در خصوص تضمین‌ها، افراد و چرخه انتفاع اقتصادی ایران باید کامل انجام شود.

جزئیاتی درباره سفر باقری به نروژ / پیگیر آزادی اسدی هستیم

خطیب‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص اهداف سفر «علی باقری» به نروژ و همچنین پیگیری موضوع آزادی اسدالله اسدی دیپلمات اسیر ایرانی در بلژیک گفت: سفر آقای باقری دارای اهداف روشنی است و از قبل ثبت شده بود و موضوعات دوجانبه و بین‌المللی و همچنین مذاکرات وین در این سفر گفتگو خواهد شد.

وی افزود: بدون شک آزادی شهروندان ایرانی و دیپلمات‌های ایرانی که در بلژیک یا سایر کشورها یکی از موضوعات ما هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: آقای امیر عبداللهیان در همین سفر کوتاه چند ساعته به داووس این موضوع را پیگیری کردند و ما خواستار آزادی فوری اسدی هستیم.

خطیب‌زاده افزود: بازداشت اسدی، غیر قانونی بود و رویه‌ی بسیار خطرناکی را دولت آلمان و بلژیک باقی گذاشتند و ما فکر می‌کنیم باید بلافاصله رفتار خود را اصلاح کنند. این کشورها در موقعیتی نیستند که در خصوص هیچ موضوعی صحبت کنند چون در بدیهی‌ترین حقوق در قوانین بین المللی، رفتارهای نادرست را از خودشان بروز داده‌اند.

آمریکا فرار به جلو می‌کند

وی در واکنش به اظهارات «بلینکن» درباره توقیف نفتکش‌های یونانی، گفت: آمریکا فرار به جلو می‌کند و «بلینکن» فکر می‌کند مردم دنیا و ایران متوجه سرکشی‌های آمریکا نیستند. آمریکا بزرگ‌ترین برهم زننده تجارت آزاد و قواعد معمول در حوزه بانکی، سرمایه گذاری و مراودات است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: بلینکن باید بداند وقت و فصل این حرف‌ها گذشته که کشورش به تنهایی بر دنیا قواعد داخلی خود را دیکته کند.

خطیب‌زاده در واکنش به سفر اخیر گزارشگر ویژه سازمان‌ملل در امور تحریم‌ها به ایران، گفت: خانم دوهان جمع بندی گزارش خود را بیان کرد و یافته‌هایش را به صورت آزادانه به دست آورد.

عامل ترور شهید صیاد خدایی پاسخ خود را به صورت دردناک خواهد گرفت

وی همچنین در واکنش به ترور شهید مدافع حرم در تهران، گفت: ما می‌دانیم چه کسی ترور شهید صیاد خدایی را صورت داده است و اینکه چه طرف ثالثی است و از مسیرهایی که باید، پیام‌هایش را گرفته است و حتماً پاسخ خود را به صورت دردناک دریافت خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی در خصوص تلاش ایران برای برقراری صلح در جنگ اوکراین، گفت: روسیه دوست ما است و رابطه صمیمی و دوستانه با اوکراین داریم و سعی کردیم روابط را به گونه‌ای حفظ کنیم که نقش مؤثر خود را داشته باشیم، اما باید مفاد و چگونگی گفتگوها توسط هر دو طرف تعیین شود.

لندن پایگاه اخبار جعلی درباره ایران شده است

خطیب‌زاده در پاسخ به سوالی در خصوص مواضع خصمانه برخی رسانه‌های خارجی فارسی زبان علیه ملت ایران گفت: لندن پایگاه اخبار جعلی درباره ایران شده است. مثلاً وقتی قرار بود واکسن بزنیم چند رسانه فارسی زبان در لندن چند کمپین ضد واقعیت ایجاد کردند که واکسن نزنید، این واکسن‌ها خراب است.

وی افزود: این‌ها را کسی فراموش نمی‌کند. این‌ها مثال رسانه‌های خودفروشی هستند که بر ضد ملت ایران به زبان فارسی برنامه پخش می‌کنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درخصوص دیدار هیئتی از پاکستان با مقامات رژیم صهیونیستی، گفت: این گزارش را ندیده‌ام اما موضوع فلسطین در پاکستان موضوعات کلیدی است و فلسطین یکی از آرمان‌های قطعی مردم پاکستان است و دولت و مردم پاکستان مسیر درست را می‌شناسند.

خطیب‌زاده در خصوص حوادث افغانستان و ورود مهاجرین، گفت: در بسیاری از موضوعات با همسایگان اشتراک نظر داریم، مهم‌تر آنکه آینده افغانستان باید به دست مردم این کشور رقم بخورد و آینده خود را به شمول همه بخش‌ها و گروه‌های افغانستان شکل دهند و دولت فراگیر در این کشور تشکیل شود.

وی افزود: امیدواریم هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان به مسئولیت خود واقف باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه متأسفانه روند آمدن قانونی و غیرقانونی افغانستانی‌ها به ایران متوقف نشده و در مرز وضعیت خوبی نیست و برخی بیماری‌ها منتقل شده است، افزود: هفته‌ی گذشته از اردوگاه‌ها از جمله سفیدسنگ بازدید کردم و بسیاری از مهاجران افغانستانی در شرایط نامناسبی به ایران آمدند و توان زندگی خود را ندارند.

خطیب‌زاده تصریح کرد: به طرف افغانستان گفتیم به مسئولیت خود عمل کنند که اتباع افغانستان در این کشور با آرامش زندگی کنند و تمام تلاش خود را می‌کنیم که این وضعیت حاکم شود.

کانادا نشان داد برای بازی‌های دیگری میزبان خوبی نیست

وی درباره اقدام فدراسیون فوتبال کانادا در لغو بازی تیم‌های ایران و کانادا، تصریح کرد: کانادا نشان داد برای این بازی و بازی‌های دیگری میزبان خوبی نیست و اقدام کانادا شایسته بازنگری است. گوش فلک را ادعاهای چندفرهنگی و جدا بودن سیاست از ورزش توسط دولت کانادا و فدراسیون فوتبال این کشور «کَر» کرده بود اما این نقطه‌ای بود که به همه نشان دهد تا چه حد این کشورها تمامی امورشان سیاست زده است و تا چه حدی نخست وزیر یک کشور در موضوع یک بازی ورزشی چنین اظهارنظر می‌کند.

وی افزود: تمام اتفاقات آتی با طرف کانادایی است، چون این شناخت وجود داشت در وزارت خارجه و ما از ابتدا از تصمیم فدراسیون فوتبال خبر نداشتیم. وقتی متوجه شدیم بعید نمی‌دانستیم این کشورهای سیاست زده چنین برخوردی را صورت دهند.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره بی اطلاعی خانواده‌های کُرد از سرنوشت فرزندانشان که در اختیار گروه‌های شبه نظامی در اقلیم کردستان هستند، گفت: در این باره، دولت عراق مسئولیت دارد و ایران از تمام توان خود استفاده می‌کند برای تعیین سرنوشت این افراد. وضعیت گم شدگان ما باید به سرعت مشخص شود.

وی درباره هتک حرمت رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی هم گفت: هر بار به یک بهانه رژیم اشغالگر قدس تجاوزگری نسبت به مردم فلسطین را انجام می‌دهد و چیز جدیدی نیست؛ سکوت مجامع بین‌المللی آزاردهنده شده است، این رژیم به این موضوع حساب کرده که این تعدی‌ها را برای جهان اسلام عادی کند و همه باید دست به دست بدهند تا این رژیم را نسبت به تعدی‌های خود پاسخگو کنند.