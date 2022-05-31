به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی، در حاشیه شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این جلسه گزارشی در خصوص ایمنی ساختمان‌های تهران مطرح شد، اظهار کرد: ایمنی ساختمان‌ها از دغدغه‌های چندماهه در شورا بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: شهرداری کار خوبی انجام داد و مدت چهار ماه روی طرحی کار کرد و با حادثه متروپل دغدغه مجددی اتفاق افتاد که در این ایام در هر جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در خصوص اتفاقات جشنواره کن نیز تذکری از سوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در جلسه شصت و هفتم شورا مطرح شد، گفت: اتفاقی که در سپهر فرهنگی ما و در جشنواره کن افتاد و موضع گیری‌های تلخ و توهین به مقدسات که در این جریان صورت گرفت، محکوم شد.

نادعلی با اشاره به انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن تهران با تأکید بر اینکه وقتی اتفاق تلخی می‌افتد عبرت گرفته شود و به موقع بازنگری‌ها و نظارت‌ها صورت می‌گیرد، یادآور شد: در این مواقع نباید دچار عجله و شتاب زدگی شویم.

وی اضافه کرد: طرحی در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در حال پیگیری است و باید اجازه دهیم پس از هماهنگی‌ها در شهرداری، طرح ارائه شده و نظرات را بشنویم و یک طرح همه جانبه داشته باشیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در این رابطه هماهنگی بین معاونت‌های شهرداری وجود دارد، گفت: بخشی نگری مشکل در ایمنی ساختمان‌ها ایجاد می‌کند و اگر پس از بررسی‌ها لیستی ارائه شود ممکن است تعداد متفاوت و بیشتر از این باشد و این فهرست قابل اتکاتر است و می‌توان بر اساس آن تصمیم گرفت.