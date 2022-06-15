به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی‌زاده صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه مجتمع آبزیان دریایی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت بالای پرورش آبزیان در آب‌های استان بوشهر، با اجرای این پروژه این استان به قطب تولید و تکثیر بچه‌ماهی کشور تبدیل می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: ساخت مجتمع آبزیان دریایی جهاد دانشگاهی بوشهر در طرح کسب دانش فنی تولید و تکثیر به عنوان یکی از ۳۱ طرح فناورانه ملی جهاد دانشگاهی در سال ۹۹، کشور را از واردات بچه ماهی که در زمان حاضر از کشورهای هند، استرالیا و تایلند برای پرورش در قفس انجام می‌شود، بی‌نیاز می‌کند.

رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر گفت: در این مجتمع برای توسعه فناوری در کنار تولید و تکثیر بچه ماهی، تولید غذای زنده آبزیان همچون آرتمیا، روتیفر و جلبک نیز در برنامه‌های تدوینی استان در عرصه دریا اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: در زمان حاضر همه بچه ماهی مورد نیاز کشور از خارج تأمین می‌شود که در برنامه ششم توسعه تولید ۲۰۰ هزار تن آبزی در بحث پرورش ماهی در قفس برنامه‌ریزی شده که با تحقق این مهم کشور از واردات بچه‌ماهی بی‌نیاز خواهد شد.

احمدی‌زاده، رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر نیز در این بازدید اظهار کرد: این نهاد به دنبال قطع وابستگی کشور و با هدف ارزآوری مؤثر و ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصاد دریامحور طرح فناورانه تکمیل زنجیره پرورش ماهی را که پیش از این مطالعات علمی آن به صورت پایلوت با موفقیت انجام شده است باهدف تولید و تکثیر بچه ماهی در قفس و تولید غذای زنده آبزیان اجرایی کرده است.

وی اضافه کرد: فاز نخست مجتمع آبزیان دریایی استان بوشهر با هدف تولید و تکثیر سالانه پنج میلیون قطعه بچه‌ماهی سی‌باس در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع با ۳۰ میلیارد تومان اعتبار اجرا خواهد شد و اکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر تصریح کرد: