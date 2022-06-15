به گزارش خبرنگار مهر، عباس خطیبی امروز چهارشنبه در جریان بازدید از طرح راه‌آهن دورود- بروجرد- ملایر اظهار داشت: یکی از وظایف شرکت ساخت و توسعه، تکمیل طرح‌های در دست ساخت و توسعه آنها در حوزه ریلی و بنادر و فرودگاه‌ها است.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر یک مسیر جدید در حال ساخت و مطالعه است که ردیف اعتباری ملی برای آن در نظر گرفته شده است.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های کشور عنوان کرد: قطعه اول این مسیر از منطقه «دلی‌آباد» تا بروجرد به طول ۲۷ کیلومتر تا بروجرد در حال اجرا است و باید با هماهنگی بین دستگاهی برای توسعه آن تلاش کنیم.

خطیبی، یکی از مشکلات اصلی اجرای این طرح‌ها را اراضی کشاورزی منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: برای تملک اراضی این مسیر در تلاش هستیم تا بتوانیم با سرعت بیشتری برای توسعه این طرح اقدام کنیم.

وی گفت: هدف از ایجاد این طرح موضوعیت اهمیت زیرساخت‌های حمل و نقل است.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های کشور افزود: کاهش فاصله بین استان‌های لرستان و خوزستان با استان‌های غربی کشور نیز در اهداف این طرح دیده شده که حدود ۱۰۰ کیلومتر مسیر کوتاه‌تر می‌شود.

خطیبی اضافه کرد: همچنین با اجرای این طرح، شاهد اتصال بروجرد به راه‌آهن سراسری و کاهش سوانح جاده‌ای در منطقه خواهیم بود.

وی قطعه اول را در مسیر شهرستان بروجرد حدود ۲۷ کیلومتر دانست و اظهار داشت: به دلیل وجود اراضی کشاورزی باید با همکاری اهالی و شهروندان و دستگاه‌های ذی‌ربط این موضوع رفع شود.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های کشور افزود: کریدور تهران به همدان در ادامه به ملایر می‌رسد و در ادامه فعالیت اجرایی آن به سمت بروجرد در حال مطالعه و اجراست.

خطیبی افزود: علاوه بر اتصال بروجرد به شبکه ریلی کشور در حال تکمیل یک کریدور مهم ملی نیز هستیم.