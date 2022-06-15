به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت که ساعت ۷ صبح آغاز شد، با قدردانی از سفرهای معاون اجرایی خود به استان‌ها برای پیگیری اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت مردمی، افزود: اگر مصوبات سفرها اجرایی نشود، علاوه بر اینکه سفرهای استانی بیهوده می‌شود، مردم هم بدبین می‌شوند، در حالی که تلاش ما باید بر این باشد که امید مردم تقویت شود.

رئیسی از دستگاه‌های اجرایی خواست در راستای امیدآفرینی اخبار اقدامات و تلاش‌های خود را اعلام کنند و اظهار کرد: یکی از خبرهای امیدآفرین این روزها، اقدامی است که وزارت بهداشت در تحت پوشش بیمه سلامت قرار دادن بیش از ۵ میلیون نفر انجام داده است.

رئیس‌جمهور افزود: خبر خوب دیگر اقدامی است که در راستای کمک به خانواده‌های نابارور انجام شده و هر دوی این اقدامات از مطالبات جدی مردم و در چارچوب وعده‌های انتخاباتی دولت بوده است.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرا رسیدن سالروز تشکیل جهادسازندگی خاطرنشان کرد: تشکیل جهاد سازندگی یکی از برکات مبارک اقدامات امام (ره) در کنار تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان دو نهاد ارزشمند و پرثمر برای انقلاب است که هم در دفاع مقدس و هم در دوران سازندگی از برکات آن‌ها برخوردار شدیم.

رئیس‌جمهور گفت: در مقطعی تصور شد اگر جهادسازندگی در وزارت کشاورزی ادغام شود، منجر به افزایش کارآمدی در هر دو بخش شود اما با گذشت زمان وضعیت متفاوتی به وجود آمد. اگر چه بسیاری از دغدغه‌مندان در قالب گروه‌های جهادی و دانشجویی دنبال کار جهادی بودند، اما وظیفه حمایتی، هدایتی و نظارتی کار که قبلا در وزارت جهادسازندگی متمرکز بود، عملا مغفول ماند.



رئیسی افزود: در وزارت جهادکشاورزی بخش کشاورزی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و بخش جهادی در سایه این بخش ماند. نظیر این اتفاق در وزارت ورزش و جوانان و سازمان برنامه و بودجه هم افتاد که بخش‌های جوانان و برنامه کمتر مورد توجه قرار گرفت.



رئیس‌جمهور سازمان برنامه و بودجه را مغز متفکر دولت دانست و اظهار داشت: این سازمان همواره باید تمام اجزا، جوارح و جوانب دولت را رصد کند و به موقع برنامه ارائه دهد، هشدار دهد و عمل کند. بخش برنامه‌ریزی این سازمان باید در کنار بخش بودجه به خوبی فعال شود. در وزارت ورزش و جوانان نیز، بخش جوانان باید مورد توجه شایسته قرار گیرد و فعال‌تر شود.

رئیسی با تاکید بر اهمیت برخورداری همه کارگزاران دولتی از روحیه جهادی تصریح کرد: با توجه به ماموریت‌ها و مسئولیت‌های وزارت جهادکشاورزی، بخش جهادی آن در اجرای برنامه‌ها و طرح‌هایی مثل اصلاح اقتصادی بسیار می‌تواند موثر و گره‌گشا باشد.



در آغاز این جلسه رئیس جمهور با قدردانی از خدمات و تلاش‌های دکتر عبدالملکی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آرزوی موفقیت برای دکتر زاهدی‌وفا گفت: آقای زاهدی‌وفا از ابتدای کار دولت مخلصانه و بی‌نام و نشان با دولت همکاری داشته و کمک کرده‌اند.



رئیسی همچنین از سرعت عمل نیروی انتظامی در شناسایی و دستگیری سارقان بانک ملی قدردانی کرد و گفت: اینگونه نقش‌آفرینی سریع و قاطعانه عزیزان نیروی انتظامی، علاوه بر ارتقای احساس امنیت در جامعه، در صیانت از آرامش ذهنی مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور نیز تاثیر بسزایی دارد و از این جهت لازم است از این واکنش سریع، مسئولانه و به موقع تشکر کنم.