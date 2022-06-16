چهار گزینه خارجی برای خط حمله پرسپولیس/ مانعی که کار را سخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور در حالی با قهرمانی استقلال تهران به پایان رسید که میانگین آمار گل‌های زده تیم‌ها باعث نگرانی کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال شد که این موضوع به نداشتن مهاجمان فرصت طلب و گلزن ربط داده شد.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس که بارها از نداشتن مهاجم گلزن در تیمش ناراضی بود در نقل و انتقالات تابستانی رزومه چند مهاجم خارجی را بررسی کرد تا عملکرد فنی آنها را تأیید کند.

سرمربی سرخپوشان پایتخت از بین فیلم‌هایی که در اختیار او قرار گرفته است دو مهاجم برزیلی و دو بازیکن اروپایی را برای پیوستن به پرسپولیس به مدیرعامل باشگاه معرفی کرده است تا مذاکره برای جذب آنها آغاز شود.

درویش نیز با مدیر برنامه‌های این بازیکنان جلساتی را برگزار کرده است اما نوسانات ارزی باعث شده تا مدیرعامل پرسپولیس دنبال کاهش رقم مد نظر این بازیکنان باشد.

پرسپولیس دنبال جذب تنها دو مهاجم خارجی است و در صورتیکه با یک گزینه برزیلی و گزینه اروپایی به توافق برسد دیگر سراغ نفر سوم نخواهد رفت اما برای اینکه زمان را از دست ندهد مذاکره با این گزینه‌ها را موازی دنبال می‌کند.