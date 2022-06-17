به گزارش خبرنگار مهر، در مدیریت جدید شهری و در حدود یک سال اخیر اقدامات متعددی در حوزه حمل و نقل عمومی و مترو تهران رخ داده و این اقدامات در راستای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و سهولت در تردد شهروندان بوده است.

از جمله این اقدامات می‌توان به ایجاد ۹ ورودی جدید برای ایستگاه‌های مترو افتتاح، ۴ ایستگاه جدید مترو شامل ایستگاه‌های بوستان گفتگو، ۱۷ شهریور، توحید و شهید رضایی و همچنین بهسازی و بازگشایی بلوار قیام به طول یک کیلومتر اشاره کرد.

از دیگر اقدامات صورت گرفته در دوره جدید مدیریت شهری پیشرفت عملیات اجرایی پروژه توسعه جنوبی خط ۶ در منطقه شهرری و آغاز عملیات اجرایی توسعه شرقی خط ۴ و ادامه عملیات توسعه غربی خط ۴ اشاره کرد.

علاوه بر موارد گفته شده رفع موانع اجرایی و تأمین منابع مالی و سرگیری پروژه خط مترو تهران پرند، تکمیل تأسیسات خطوط مختلف از قبیل پله برقی و آسانسور و تاییدیه پول اوراق مشارکت سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز از جمله اقدامات مدیریت شهری برای توسعه مترو تهران بوده است.

در همین راستا می‌توان به پیگیری فاینانس قرارداد ۶۳۰ واگن چینی و ۱۱۳ واگن داخلی، بهره برداری از فاز نخست پایه پایانه اکباتان و پیگیری مطالعات خطوط ۸ و ۱۱ مترو تهران اشاره کرد.