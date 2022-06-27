به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب‌زاده سخنگوی دستگاه دیپلماسی امروز (دوشنبه) در نشست خبری، درباره سفر امروز وزیر امور خارجه به ترکیه گفت: امیرعبداللهیان پس از آن عازم ترکمنستان می‌شود تا در نشست وزرای خارجه کشورهای حوزه خزر شرکت کند.

وی در تشریح جزئیات سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، افزود: آقای بورل تلاش جدی کرد که مذاکرات ادامه یابد و ما از نقش تسهیل‌گری اتحادیه اروپا در این زمینه قدردانی می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آقای امیرعبداللهیان پیشنهاد کرد که «بورل» به ایران بیاید و در تهران پاسخ‌هایی که آمریکا تا آن زمان احتمالاً می‌داد را بررسی کنند.

خطیب‌زاده تصریح کرد: او به ایران آمد و گفتگوهای مفصلی انجام و نظر طرف آمریکایی را منتقل کردند و اینکه آمریکا تعهد داده به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ عمل و انتفاع ایران را تضمین کند.

وی افزود: آقایان امیرعبداللهیان و بورل گفتگوهای خصوصی یک ساعته‌ای با حضور معاونان داشتند و درباره ابعاد مختلف ادامه مذاکرات صحبت کردند. در اینکه در محتوا و در شکل در هر دو موضوع توافقاتی شده است را می‌توانم تأیید کنم اما اینکه براساس برنامه پیش بینی شده، آمریکایی‌ها در عمل نشان خواهند داد که از میراثِ ترامپ عبور خواهند کرد و عضو مسئول باشند را باید در ادامه دید.

ایران درخواست عضویت در بریکس را ارسال کرده است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص عضویت ایران در سازمان بین‌المللی بریکس، گفت: بریکس حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص جهان را دارد، از این رو در سال ۲۰۱۵ صندوق پولی بریکس ایجاد شد و همکاری‌ها پیگیری شد.

خطیب‌زاده با بیان اینکه ایران درخواست عضویت خود را در بریکس ارسال کرد، از این رو رئیس جمهور چین از رئیس جمهور کشورمان برای سخنرانی دعوت کرد، اظهار کرد: امیدواریم بریکس برای ما ارزش افزوده داشته باشد.

وی در خصوص نحوه فعالیت دفتر حافظ منافع ایران در قاهره گفت: دفتر حفاظت منافع ایران در مصر باز و در حال انجام فعالیت است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در تشریح دستاوردهای سفر نخست وزیر عراق به تهران گفت: سفر آقای الکاظمی از پیش برنامه ریزی شده بود و در چارچوب مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای، از جمله نقش سازنده بغداد در روابط ایران و عربستان است.

«الکاظمی» حامل پیام سعودی‌ها بود

خطیب‌زاده افزود: در این سفر درباره پروژه‌های جدی تبادل نظر شد. روابط دو کشور چند لایه و راهبردی است و متعاقب سفری است که چند وقت پیش وزیر امور خارجه عراق به ایران داشت.

وی تصریح کرد: یکی از ابعاد این سفر نقش عراق در گفتگوهای ایران و عربستان است. از نقش عراق تقدیر می‌کنیم. آقای الکاظمی نکاتی را از طرف عربستان به ما منتقل کرد و طرف عربستان آمادگی دارد در سطح دیپلماتیک مذاکرات در بغداد ادامه یابد و بزودی تاریخ آن نهایی می‌شود و متعاقب آن، سفر هیئت‌های فنی به سفارتخانه‌ها انجام می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره جزئیات مذاکرات غیرمستقیم آتی بین ایران و آمریکا با تسهیل‌گری اتحادیه اروپا، گفت: زمان و مکان تقریباً مشخص است و در چند ساعت آتی تصمیمات نهایی اتخاذ می‌شود و طی روزهای آتی و در همین هفته این ملاقات انجام خواهد شد.

گفتگوی مستقیمی بین ایران و آمریکا رخ نمی‌دهد

خطیب‌زاده در خصوص چگونگی مذاکرات آتی نیز گفت: گفتگوی مستقیمی بین ایران و آمریکا رخ نخواهد داد و به صورت non paper خواهد بود.

وی در واکنش به سوالی در خصوص طرح موضوع کنار گذاشته شدن سایر طرف‌های برجامی در مذاکرات آتی، گفت: هیچ کس کنار گذاشته نشده است. وقتی که بقیه کشورهای ۱+۴ وین را ترک کردند به این دلیل بود که آنچه باید گفته می‌شد گفته شده و چند موضوع اختلافی بین ایران و آمریکا باقی‌مانده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: تسهیل کننده برجام براساس خود برجام، اتحادیه اروپا است و آقای بورل جلسه‌ای هم با سفرای سه کشور اروپایی در ایران داشتند. آنچه الان اتفاق می‌افتد ادامه وین است و درباره چند موضوع باقی‌مانده گفتگو شود.

خطیب‌زاده افزود: آنچه صحبت خواهد شد فقط موضوعات رفع تحریمی و اختلافی است که در دور قبل باقی مانده بود.

رفع توفیق نفتکش ایرانی در یونان

وی همچنین در خصوص وضعیت کشتی توقیف شده ایرانی در یونان، گفت: دادگاه یونان حکم اولیه را در مسیر درست صادر کرد و دزدی اولیه را باطل و حکم داد که نفت دزدیده شده، برگشت داده شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: از همین تریبون دولت یونان را ترغیب می‌کنیم در اولین فرصت این قضیه عملیاتی شود و کشتی با نفت آزاد شده به مسیر خود ادامه دهد.

خطیب‌زاده درباره دو نفتکش یونانی توقیف شده در ایران نیز خاطرنشان کرد: سفیر یونان در ارتباط با ما است و مسیر قانونی در حال طی شدن است و دسترسی‌های کنسولی را دارند و امیدواریم در ادامه توافق خوبی انجام شود.

وی در توضیح اجلاس وزرای امور خارجه حاشیه دریای خزر، گفت: در اجلاس خزر هیچ بیانیه‌ی خاصی صادر نمی‌شود و فقط بیانیه ریاستی صادر می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اینکه آیا در سفر امیرعبداللهیان به ترکیه عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق و سوریه مورد بحث قرار می‌گیرد؟، اظهار داشت: هیچ وقت عملیات نظامی راه‌حل صلح نبوده و جنگ به صلح نمی‌انجامد و باید به صلح و امنیت پایدار رسید. موضوعات مختلفی در دستورکار این سفر است از جمله تحولات در سوریه و عراق. مطمئن هستم بعد از سفر گزارش بهتری از این سفر ارائه شود.

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