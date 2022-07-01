عطش تقلب در گرماگرم کنکور/ بازار داغ رشته های جدید دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، کنکور سراسری ۱۴۰۱ در حالی کار خود را در چهارشنبه ۸ تیرماه آغاز کرد که از ابتدای هفته اخباری مبنی بر دستگیری افراد متعددی در حوزه وسایل الکترونیکی ارتباطی برای تقلب کرده بودند، و عوامل گروه‌هایی که اقدام به فروش سؤالات جعلی کنکور منتشر شد. عوامل امنیتی و انتظامی از جمله پلیس فتا در دستگیری این افراد نقش پر رنگی داشته اند.

به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور برخی از داوطلبان واقعی نیستند و به طور حرفه ای و با همکاری عوامل کلاهبردار در کنکور شرکت می کنند اما ما دستگاه شناسایی هر گونه نویز رادیویی و یا بولوتوث را در طول آزمون بکار می گیریم و متخلفان را شناسایی می کنیم.

گرمای هوای تیرماه بر جلسات کنکور هم اثرگذاشت و برخی از داوطلبان از نبود وسایل سرمایشی کافی در حوزه های کنکور گلایه مند بودند. از سوی دیگر قطعی و کندی اینترنت در مناطق نزدیک به حوزه های کنکور هم موجب شد که برخی کاربران اختلال اینترنت را گزارش کنند اما پس از این گزارش ها مشخص شد اختلال اینترنت به درخواست مراجع ذی صلاح بوده است.

بازار داغ رشته های جدید دانشگاهی

در هفته گذشته رشته های متنوع و جالب توجهی در دانشگاه های مختلف ایجاد شد که نشان می دهد دانشگاهها هرچه بیشتر به سمت بازار کار و کسب و کارهای دانش بنیان علاقه نشان می دهند.

ایجاد رشته هایی مانند «بازرگانی بین‌المللی، تجارت الکترونیکی و بازرگانی داخلی رشته مدیریت بازرگانی و گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک رشته علوم اقتصادی» در دانشگاه تهران، رشته مهندسی «متریونیک» (Materionics) در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، رشته «مدیریت کسب و کار اینترنتی» و «مدیریت فروشگاه‌های زنجیره‌ای» در دانشگاه جامع علمی کاربردی، رشته «جرم‌یابی دیجیتال» در دانشگاه تربیت مدرس از جمله این رشته ها است.

حضور دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی های بین المللی

نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال ۲۰۲۲ میلادی خود را منتشر کرد. در رتبه‌بندی این دوره، تعداد ۴۴ دانشگاه از ایران در جمع ۱۳۱۸ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند. این در حالی است که در سال قبل ۳۶ دانشگاه از ایران در این رتبه بندی حضور داشته اند.

در بین کشورهای اسلامی، ایران با حضور ۴۴ دانشگاه رتبه نخست، ترکیه با ۳۲ دانشگاه رتبه دوم و مصر با ۱۰ دانشگاه رتبه سوم را دارند. لایدن یکی از نظام های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس شاخص های معتبر علم سنجی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.

لایدن در سال ۲۰۲۲، در قالب چهار معیار کلی مرجعیت علمی ، دیپلماسی علمی ، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی در لایدن مورد رتبه بندی قرار گرفتند. این ارزیابی ها از تولیدات علمی دانشگاه ها در سال های ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۰ از پایگاه اطلاعاتی Web of Science استفاده کرده است.

ادامه دعوای مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سر مصوبه کنکور ۱۴۰۲

مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس معتقد است با مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی داوطلبان مناطق محروم با رشته‌هایی مثل پزشکی باید وداع کنند.

اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تازه ترین تصمیم درباره کنکور ۱۴۰۲ سهم کنکور از سنجش توان علمی دانش‌آموزان را از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش دادند. بر این اساس ۶۰ درصد سهم سنجش توان علمی دانش‌آموزان نیز بر اساس سوابق تحصیلی سه سال آخر دبیرستان آنان تعیین می‌شود.

در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط نتایج تحصیلی سال دوازدهم دانش‌آموزان، در سال ۱۴۰۴ نتایج تحصیلی سال‌های یازدهم و دوازدهم و در سال ۱۴۰۵ نتایج تحصیلی و معدل سال‌های دهم تا دوازدهم تعیین کننده سهم ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ خواهد بود.

اما نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار مسکوت ماندن طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کنکور ۱۴۰۲ شدند. عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس می گوید: آموزش پرورش ما زیرساخت لازم را برای اجرای چنین کار مهمی ندارد، باید امتحان نهایی در کل کشور برگزار شود، جلوی تقلب و رانت و فساد گرفته شود، با توجه به معدل‌های مساوی که وجود دارد، این یک مشکل دیگر است که تمایز بین افراد کم می‌شود.

وی می گوید: برخی از کارشناسان سنجش معتقد هستند با این مصوبه داوطلبان مناطق محروم با رشته‌هایی مثل پزشکی باید وداع کنند در مناطق محروم کنترل روی امتحانات مدارس کم است و همچنین میانگین معدل پایین است و قطعاً رشته‌های پرطرفدار را از دست می‌دهند.

کشمکش وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس درباره ظرفیت رشته دندانپزشکی

در حالی که نامه ۲۰۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور در خصوص افزایش ظرفیت دانشجوی دندانپزشکی در صحن مجلس قرائت شد، دکتر مهدی کدخدازاده دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی می گوید: کاش دوستان موافق افزایش ظرفیت به جای طرح مطالب غیر کارشناسی در فضای رسانه، در کارگروه های تخصصی و با بحث های علمی مسائل را پیش می بردند.

نمایندگان مجلس تاکید دارند تمام سناریوهای مطرح شده از سوی نهادهای مختلف نشان دهنده کمبود جدید نسبت دندانپزشک به جمعیت کشور در مقایسه با سرانه سال ۲۰۱۸ کشورهای منطقه و کشورهای پیش رو در نظام سلامت است و با توجه به وسعت بالای جغرافیای بسیاری از استان‌های کشور، در صورتی که دسترسی مردم به دندانپزشک در شهر محل سکونت فراهم نباشد لازم است تا صدها کیلومتر برای دسترسی به خدمات طی کنند.

در مقابل مقام مسئول در وزارت بهداشت اضافه می کند: در هر کجای دنیا از هر دانشمند سلامت دهان و دندان اگر بپرسید که آیا راه اصلاح و ارتقاء سلامت دهان و دندان افزایش ظرفیت دانشجوی دندان‌پزشکی و افزایش تعداد دندانپزشک است؟ بی شک پاسخ منفی است و به شما خواهد گفت که این راهکار غلط است. پس چرا عده ای اینقدر اصرار بر افزایش ظرفیت دندانپزشکی دارند. حال آنکه می دانند و بارها گفته ایم که کیفیت آموزش در دانشکده های دندانپزشکی نامناسب است و باید به فکر اصلاح این مهم بود.

تشکیل کارگروه مشترک میان ایران و قزاقستان و تعیین تکلیف برای «فارابی»

حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی، رئیس دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی و رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست خبری سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی، کمیته علمی مشترک بین نظام آموزش عالی ایران و قزاقستان برای فارابی تشکیل می شود.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور قزاقستان مبنی بر توجه به آرا و افکار فارابی، دانشمند و فیلسوف بزرگ جهان اسلام و تشکیل کمیته علمی مشترک بین نظام آموزش عالی ایران و قزاقستان، افزود: دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی فارابی در همین راستا احساس مسئولیت کرده و کنگره‌ای را تحت عنوان «کنگره جهانی فارابی؛ فرهنگ و تمدن اسلامی» در دستور کار خود قرار داده است. علاوه بر این موضوع، دبیرخانه جشنواره بنا دارد در تشکیل کمیته علمی بین ایران و قزاقستان در زمینه فارابی پژوهی صاحب نقش باشد.

همچنین عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی وزیر علوم یادآور شد: جشنواره فارابی می‌تواند قامت قطب‌نمای فعالیت‌های علوم انسانی علوم اسلامی باشد و این جشنواره باید حامی نوآوری‌ها در حوزه علوم انسانی باشد. این جشنواره باید به مرزشکنی و نوآوری در حوزه علوم انسانی بها بدهد و خروجی آن باید به مرجعیت علوم انسانی کمک کند، جشنواره فارابی می‌تواند به گفتمان سازی در علوم انسانی کمک کند و در این مسیر گام هایی برداشته شده است.

کاهش نگران کننده آمار داوطلبان ریاضی در کنکور ۱۴۰۱

علی خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جریان بازدید از روند برگزاری آزمون سراسری ۱۴۰۱ در حوزه امتحانی دانشگاه سمنان گفت: کاهش آمار داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در کشور نگران کننده است و باید در این خصوص فکر اساسی شود.

وی یادآور شد: تعداد داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی امسال در سطح کشور کمتر از ۱۰ درصد است و در علوم تجربی حدود ۴۰ درصد، استقبال از گروه آزمایشی علوم تجربی همچنان بسیار بالاست اما کاهش متقاضیان گروه آزمایشی ریاضی نگران کننده است چرا که میزان داوطلبان در سال‌های گذشته بالای ۲۵ درصد بود و در حال حاضر به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و باید در این خصوص تدابیری از سوی مسئولان وزارت علوم و شورای گسترش آموزش عالی اندیشیده شود.

لحاظ شدن دوران تحصیلی به عنوان سابقه بیمه برای تمامی دانشجویان علوم پزشکی فراهم شد

با اجرای تفاهم نامه معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی بستر لازم برای بیمه دانشجویی ایجاد شده و امکان استفاده این پوشش برای کلیه دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی فراهم شد.

این تفاهم‌نامه این امکان را به دانشجویان خواهد داد تا همزمان با دوران تحصیلی خود در رشته‌های مختلف علوم پزشکی که بین ۴ تا بیش از ۱۰ سال می‌تواند به طول بینجامد، بستری فراهم شود تا دانشجویانی بتوانند با پرداخت حق بیمه دانشجویی از خدمات ۱۸ گانه سازمان تامین اجتماعی استفاده کنند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دانشجویانی که تحت تکفل پدر و مادر خود هستند و بیمه شده تبعی از نظر سازمان تامین اجتماعی تعریف می‌شوند، می‌توانند هزینه حق بیمه درمانی را پرداخت نکنند و مانند گذشته از بیمه درمانی والدین خود استفاده کنند و تنها حق بیمه سنوات، بازنشستگی و از کار افتادگی را پرداخت کنند تا تمامی دوران تحصیل برای این دانشجویان به نوعی سابقه بیمه محسوب شود.

بر اساس قوانین بیمه‌ای تامین اجتماعی در ۳ سطح، پرداخت حق بیمه برای دانشجویان برابر با ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد محاسبه می‌شود که سهم پرداخت دولت نیز معادل دو درصد خواهد بود که در مجموع این مبلغ حدودا بین ۵۱۵ تا ۷۲۰ هزار تومان را در سه سطح شامل می‌شود.