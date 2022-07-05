به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری «آناتولی» ترکیه در گزارشی تلاش کرد تمامی نسل‌کشی‌ها و کشتار آمریکا را در طول تاریخ این کشور از ابتدا تا کنون به تصویر بکشد که در زیر به خلاصه‌ای از آن اشاره می‌شود؛

آمریکا در طول تاریخ به همراه اجداد اروپایی خود به قتل عام‌های زیادی دست زده و به نسل کشی مردم بومی اقدام کرده‌است. بر پایه کنوانسیون ژنو، نسل‌کشی به رفتاری گفته می‌شود که در جریان آن نابودی جزئی یا کلی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی هدف قرار گیرد.

با این تعریفی که کنوانسیون ژنو از نسل‌کشی ارائه داده، بعد از اشغال آمریکا در سال ۱۴۹۲، استعمارگران اروپایی برای ریشه‌کن کردن نسل مردم این قاره دست به کار شدند.

نسل‌کشی بومیان آمریکا

جمعیت ۱۳ مستعمره آمریکا بین سال‌های ۱۶۲۵ تا ۱۷۷۵ از ۲ هزار نفر به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافت در حالی که بومیان منطقه شمال شرقی آمریکا آواره و بی‌خانمان شدند. پس از استقلال از بریتانیا و تشکیل رسمی ایالات متحده در سال ۱۷۷۶ میلادی، سیل مهاجرت به سمت غرب روانه شد و مهاجران با قبایل بومی از قبیل آپاچی، چروکی، شاین، شینوک، ناواهو و سیوکس درگیر و نسل آنها را منقرض کردند.

«دیوید ای. استنارد» در کتاب خود با عنوان «هولوکاست آمریکایی: تسخیر دنیای جدید» معتقد است که حدود ۱۰۰ میلیون نفر از بومیان نیمکره غربی زمین به دست اروپایی‌ها و فرزندان آنها طی پنج قرن کشته شدند.

برده‌داری و نسل‌کشی آفریقایی‌ها

باوجود حقوق مسلمی همچون حق زندگی، آزادی و خوشبختی اما مستعمرات آمریکا بر پایه اعلامیه استقلال این کشور ارزیابی نمی‌شوند. مستعمرات یک سیستم برده‌داری داشتند که مهاجران اروپایی آن را از به قاره آمریکا آوردند. تخمین زده می‌شود که بین قرون ۱۶ تا ۱۹ میلادی حدود ۳۵ میلیون مرد، زن و کودک از آفریقا به دنیای جدید آوردند.

بر پایه داده‌های پایگاه تجارت برده ترانس- آتلانتیک، حدود ۱۲.۵ میلیون نفر از کسانی که به آمریکای شمالی آورده شدند، به عنوان نیروی کار آزاد در مزرعه، تحت شرایط طاقت‌فرسایی کار می‌کردند و حتی امروز نیز نظام سرکوب سیستماتیک آمریکا علیه آنها در زمینه‌های قوانین، بهداشت و آموزش ادامه دارد.

جنگ‌های اولیه آمریکا

سیاه پوستان یک سده قبل از اینکه حقوق و آزادی‌های مدنی خود را به دست آورند، ناچار بودند که برای سفیدپوستان در ارتش آمریکا بجنگند. در جنگی که سال ۱۸۶۱ به وقوع پیوست و تا ۱۸۶۵ ادامه داشت، ۷۵۰ هزار سرباز و شمار نامعلومی غیرنظامی کشته شدند.

ایالات متحده تا اواخر قرن ۱۹ در پی استعمار آسیای جنوب شرقی بود که حدود ۲۰ هزار مبارز فیلیپینی و بیش از ۲۰۰ هزار غیرنظامی این کشور بین سال‌های ۱۸۹۹-۱۹۰۲ طی جنگ فیلیپین و آمریکا به خاطر جنگ، قحطی و بیماری جان باختند.

در جبهه داخلی در اوایل قرن بیستم، قتل عام نژادپرستانه «تولسا» انجام گرفت؛ در جریان این رخداد و حمله‌ای که از سوی ساکنان سفیدپوست به سیاه پوستان در سال ۱۹۲۱ به وقوع پیوست، بیش از ۱۰ هزار سیاه پوست بی‌خانمان، ۳۰۰ نفر از آنها کشته و ۸۰۰ نفرشان نیز زخمی شدند.

بمب اتم آمریکا بر سر مردم بیگناه ژاپن

ایالات متحده و کشورهای بریتانیا، فرانسه به عنوان متحدان واشنگتن و نیز اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم در مقابل آلمان نازی به پیروزی دست یافتند اما پایان جنگ با بمباران اتمی امپراتوری ژاپن در اقیانوس آرام از سوی آمریکا همراه بود. آمریکا ۲ بمب هسته‌ای در سال ۱۹۴۵ بر سر ژاپن فرود آورد که در هیروشیما حدود ۱۴۰ هزار نفر و در ناکازاکی نیز ۷۴ هزار نفر کشته شدند.

همچنین طی جنگ جهانی دوم و در جریان نبرد «اوکیناوا» بین ژاپن و آمریکا، تلفات ژاپنی‌ها به ۱۱۰ هزار نفر رسید که بزرگترین و خونین‌ترین نبرد طی جنگ جهانی دوم به شمار می‌رفت.

جنگ ویتنام، کامبوج و لائوس

بی‌تردید جنگ ویتنام مرگبارترین جنگ در تاریخ آمریکا است که واشنگتن با راه اندازی این جنگ در صدد ممانعت از گسترش کمونیسم در جنوب شرقی آسیا برآمد. در جریان این جنگ که دو دهه به طول انجامید، ۲ میلیون غیرنظامی ویتنامی کشته شدند و ۱.۸ میلیون نفر دیگر نیز در جریان جنگ جان باختند. بر پایه گزارش دولت ویتنام، ۴۰۰ هزار نفر از مردم این کشور بر اثر حمله شیمیایی آمریکایی‌ها کشته شدند و ۵۰۰ هزار نوزاد نیز ناقص از مادران خود به دنیا آمده‌اند.

با فرسایشی شدن جنگ ویتنام، این درگیری به جنگ‌های داخلی در کامبوج و لائوس انجامید. در حالی که جنگ داخلی کامبوج باعث کشته شدن ۳۰۰ هزار نفر شد، جنگ داخلی لائوس بیش از ۶۰ هزار کشته برجای گذاشت. به این ترتیب تعداد این قتل عام به ۴.۲ میلیون نفر رسید.

عراق و افغانستان در اشغال آمریکا

بعد از آسیا، خاورمیانه هدف ماجراجویی آمریکا قرار گرفت و از دهه ۱۹۹۰ با جنگ خلیج فارس، آمریکا بر این منطقه تمرکز کرد. پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، حضور آمریکا در منطقه تشدید شد و چشم‌انداز خاورمیانه را تغییر داد.

در نتیجه جنگ خلیج فارس حدود ۵ هزار غیرنظامی کشته شدند و در جریان جنگ‌های بعدی، تلفات رشدی تصاعدی داشت. پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ تخمین زده می‌شود که با وقوع آشوب و جنگ داخلی، بیش از یک میلیون نفر به کام مرگ کشیده شدند.

در جریان حمله آمریکا به افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا کنون حدود ۲۴۰ هزار نفر در مناطق جنگی دو کشور افغانستان و پاکستان کشته شده‌اند. بر پایه گزارش دانشگاه «براون»، بیش از ۷۱ هزار غیرنظامی افغانی و پاکستانی تا آوریل ۲۰۲۱ به خاطر جنگ، جان خود را از دست داده‌اند.

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