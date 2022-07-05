آغاز عملیات حفاری چاه توصیفی - اکتشافی میدان گازی بِلال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه پتروپارس، سید شمس‌الدین موسوی با اشاره به اینکه عملیات مذکور در روز دوشنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۱، آغاز شده است، اظهار داشت: چاه توصیفی-اکتشافی این میدان که در بخش شرقی میدان گازی پارس جنوبی قرار دارد با عمق تقریبی ۴۳۰۰ متر که با حفاری تا بالای لایه مخزنی و مغزه گیری به طول ۷۰۰ متر در افق‌های کنگان و دالان و ذاکین و فراقان و برداشت نمودارهای پیشرفته و انجام هفت عدد تست ساقه مته همراه است که به این ترتیب یکی از جامع‌ترین چاه‌های توصیفی محسوب می‌شود که تاکنون در عرصه نفت و گاز کشور حفاری شده است.

وی با تقدیر از مساعدت و همکاری مجدانه مدیران عامل شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پارس به عنوان کارفرمایان این پروژه در تسریع اجرای کار ادامه داد: این چاه به منظور تعیین میزان گسترش میدان گازی پارس جنوبی و ارزیابی ظرفیت احتمالی مخزن در افق ذاکین و فراقان حفاری می‌شود که اکنون دستگاه حفاری Deepsea Treasure توسط شرکت حفاری دانا کیش پیمانکار این عملیات در منطقه مستقر و با راهبری شرکت پتروپارس کار خود را آغاز کرده است.

موسوی همچنین در مورد شرح کار طرح توسعه میدان گازی بلاِل در بخش حفاری گفت: برنامه جامع شرکت ملی نفت ایران در طرح توسعه میدان گازی بلال حفر هشت حلقه چاه است که شامل شش حلقه چاه توسعه‌ای، یک چاه آموزه‌ای در افق کنگان و دالان و یک چاه توصیفی-اکتشافی ارزیابی مخزن در افق کنگان و دالان و انجام کار اکتشافی در افق ذاکین و فراقان می‌شود و بر اساس برنامه اکتشافی ایران باید طی ۴۴ ماه به اجرا رسد.