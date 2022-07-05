واریز سود سال مالی ۱۴۰۰ به حساب بازنشستگان صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باقرنژاد نایب رئیس هیأت مدیره مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از منظور شدن ۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال سود سال مالی ۱۴۰۰ به حساب اعضا خبر داد و گفت: بیش از ۶ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال از این سود که متعلق به اعضای بازنشسته است به صورت نقدی به حساب آنها واریز شده است.

باقرنژاد با اعلام این خبر، افزود: با برگزاری مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ مصوب گردید که ۱۰۰ درصد سود ۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی در بین فرهنگیان عضو این مؤسسه تسهیم شود.

وی تصریح کرد: بیش از ۶ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال از سود حاصله متعلق به اعضای بازنشسته بازه زمانی اول مهر ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ است که روز سه‌شنبه ۱۴ تیر به صورت نقدی به حساب آنها واریز شده و قابل برداشت است که نسبت به دوره‌های گذشته ۲ ماه زودتر محاسبه و پرداخت گردیده است.

معاون مالی و سرمایه انسانی مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه میانگین سود اعضا در سال مالی ۱۴۰۰ بیش از ۴۸ میلیون ریال بوده است، بیان کرد: بیشترین سود تسهیم شده ۲۷۵ میلیون ریال است که برای یک سال مالی، سود قابل توجهی است.

مهندس باقرنژاد یادآور شد: فرهنگیان شاغل می‌توانند با مراجعه به وب سایت صندوق ذخیره فرهنگیان و در قسمت صورت وضعیت اعضا، سود سال مالی ۱۴۰۰ را که به حساب آنها منظور شده است، مشاهده نمایند.