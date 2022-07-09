به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نمازی در نشست تخصصی رؤسای حوزه‌های هنری منطقه ۵ کشور که در حاشیه دوره تئاتر بچه‌های مسجد در شیراز برگزار شد، افزود: شیراز، مرکز فرهنگ و هنر و تمدن و پایتخت فرهنگی جهان اسلام است.

رئیس حوزه هنری فارس با بیان اینکه گذر دوره محرابیان «تئاتر بچه‌های مسجد» از اصفهان به شیراز توفیقی با برکت بود، گفت: قرار بود این دوره در اصفهان برگزار شود، اما میزبانی به شیراز تغییر پیدا کرد.

نمازی عنوان کرد: با میزبانی شیراز از این دوره، شبکه شناسایی در شهرستان‌های فارس جدی‌تر شد و توانستیم با شناسایی ٥٥ گروه، تعدادی از مربیان را برای حضور در دوره دعوت کنیم.

او که معتقد است انتقال تجربه یکی از برکات چنین نشست‌هایی خارج از مباحث تخصصی است، گفت: دوره محرابیان، با بهترین عملکرد و کارکرد در دستور کار حوزه هنری فارس قرار گرفت.

رئیس حوزه هنری فارس با تصریح بر این نکته که یک زیست هنری در این دوره به اشتراک گذاشته شد، افزود: برگزاری این دوره در مجموعه پردیس هنر و اندیشه انقلاب اسلامی ره آوین که یک مجموعه ابداعی و خلاقانه حوزه هنری فارس است، فتح بابی برای شبکه سازی تئاتر بچه‌های مسجد و راه‌اندازی باشگاه تخصصی در آینده‌ای نزدیک شد.